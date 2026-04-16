Amenazas de tiroteos en el Pellegrini: familias convocan a un "abrazo" a la escuela

Como contrapartida, insistieron en un planteo que definen como histórico: reforzar el rol de la escuela. “Los y las adolescentes necesitan más escuela, no menos. Más espacios de calidad, más escucha, más contención”, remarcaron.

Finalmente, convocaron a toda la comunidad educativa a una actividad pública para visibilizar la situación. El encuentro será este viernes 17 de abril a las 17, con la consigna de “abrazar al Pelle”, y tendrá como ejes principales exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y respaldar a docentes y no docentes.

El cierre del comunicado sintetiza el reclamo: “Porque sin docentes bien pagos y sin edificios en condiciones, no hay educación de calidad. Y sin educación no hay futuro”.