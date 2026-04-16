Amenazas de tiroteos en el Pellegrini: familias convocan a un "abrazo" a la escuela
Tras una semana de intimidaciones en colegios, familiares de alumnos llamaron a movilizarse en defensa de docentes, recursos y condiciones dignas.
En medio de una semana marcada por amenazas de tiroteos en distintos colegios del país, familias autoconvocadas de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini difundieron un duro comunicado en el que advierten por la situación que atraviesa la comunidad educativa y convocan a una movilización.
El documento parte de un contexto que ya genera preocupación: los mensajes intimidatorios que circularon en varias instituciones. Si bien aseguran desconocer las causas puntuales detrás de estos hechos, plantean que no se trata de episodios aislados sino de un síntoma más amplio. En ese sentido, sostuvieron que las amenazas deben leerse como “una expresión más del profundo deterioro que atraviesa la sociedad argentina”.
Lejos de limitarse al hecho puntual, las familias pusieron el foco en problemas estructurales que, según denuncian, afectan al Pellegrini desde hace tiempo. Entre ellos, mencionan el desgaste del plantel docente, la salida de profesores por salarios que consideran insuficientes, la escasez de recursos y deficiencias edilicias que, advierten, comprometen tanto la calidad educativa como la seguridad de los estudiantes.
En paralelo, reconocen que ya hay intervenciones judiciales en curso para investigar las amenazas, aunque remarcan que el abordaje no puede quedarse solo en lo punitivo. “La solución a este tipo de problemas no puede actuar simplemente sobre sus manifestaciones”, señalaron en el comunicado.
Otro de los puntos centrales del texto es la preocupación por el clima social. Las familias alertaron sobre el riesgo de que estos episodios deriven en respuestas centradas en la represión o en la estigmatización de los jóvenes. En ese marco, advirtieron que “nuestros temores como familias sean utilizados para justificar la criminalización de las y los jóvenes”, y reclamaron abordajes más profundos.
Como contrapartida, insistieron en un planteo que definen como histórico: reforzar el rol de la escuela. “Los y las adolescentes necesitan más escuela, no menos. Más espacios de calidad, más escucha, más contención”, remarcaron.
Finalmente, convocaron a toda la comunidad educativa a una actividad pública para visibilizar la situación. El encuentro será este viernes 17 de abril a las 17, con la consigna de “abrazar al Pelle”, y tendrá como ejes principales exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y respaldar a docentes y no docentes.
El cierre del comunicado sintetiza el reclamo: “Porque sin docentes bien pagos y sin edificios en condiciones, no hay educación de calidad. Y sin educación no hay futuro”.
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