Villa Fiorito homenajeó al Indio Solari con un mural colectivo y un concierto a cielo abierto

El mural se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para vecinos y seguidores del artista, que se acercaron para recordar su figura y compartir historias vinculadas a una obra que marcó a varias generaciones.

mural indio domínico

Un homenaje desde el corazón de Fiorito, la cuna de Maradona

La Orquesta Infanto-Juvenil del Centro Cultural Fiorito está integrada por chicos y chicas del barrio que participan gratuitamente de las actividades impulsadas por el Municipio de Lomas de Zamora.

La agrupación nació en 2015 a partir de los talleres de violín del centro cultural y, con el paso de los años, amplió su repertorio incorporando distintos géneros musicales, desde composiciones clásicas hasta clásicos del rock nacional.

orquesta villa fiorito

De esta manera, Villa Fiorito se sumó a las múltiples expresiones de afecto que se registraron en todo el país tras conocerse la muerte del Indio Solari, una de las figuras más influyentes de la historia de la música argentina.