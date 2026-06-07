Villa Fiorito homenajeó al Indio Solari con un mural colectivo y un concierto a cielo abierto
Vecinos, artistas y músicos participaron de una jornada especial en honor al exlíder de Los Redondos, con una obra colectiva y versiones de Ji Ji Ji y La Bestia Pop interpretadas por una orquesta juvenil.
La muerte del Indio Solari dejó una herida a flor de piel en gran parte de la sociedad argentina. En Villa Fiorito, el dolor encontró una forma de expresarse a través del arte, con un mural colectivo y un concierto abierto dedicado a las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
La iniciativa tuvo lugar en el barrio La Cava, donde el colectivo artístico Muro Sur pintó una obra dedicada al histórico líder ricotero e invitó a los vecinos y vecinas a sumarse a la intervención.
La actividad se desarrolló en el marco del proyecto Comunidad de D10S, que desde hace años impulsa murales participativos en las calles de Fiorito con el objetivo de recuperar espacios públicos y fortalecer los vínculos comunitarios a través del arte.
Mientras avanzaban los trabajos sobre la pared, la Orquesta Infanto-Juvenil del Centro Cultural Fiorito realizó un ensayo abierto para la comunidad y rindió homenaje al músico interpretando dos clásicos de Los Redondos: "Ji Ji Ji" y "La Bestia Pop".
El mural se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para vecinos y seguidores del artista, que se acercaron para recordar su figura y compartir historias vinculadas a una obra que marcó a varias generaciones.
Un homenaje desde el corazón de Fiorito, la cuna de Maradona
La Orquesta Infanto-Juvenil del Centro Cultural Fiorito está integrada por chicos y chicas del barrio que participan gratuitamente de las actividades impulsadas por el Municipio de Lomas de Zamora.
La agrupación nació en 2015 a partir de los talleres de violín del centro cultural y, con el paso de los años, amplió su repertorio incorporando distintos géneros musicales, desde composiciones clásicas hasta clásicos del rock nacional.
De esta manera, Villa Fiorito se sumó a las múltiples expresiones de afecto que se registraron en todo el país tras conocerse la muerte del Indio Solari, una de las figuras más influyentes de la historia de la música argentina.
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