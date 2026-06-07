Contenido sensible: lo empujaron en medio de una pelea y terminó atropellado por un auto en Mar del Plata

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, a cargo de la fiscal Andrea Gómez Mandagarán, bajo la carátula de lesiones dolosas. La fiscalía avaló las actuaciones iniciadas de oficio y se prevé la toma de declaraciones testimoniales para determinar las responsabilidades de los involucrados.

Los investigadores también analizan las imágenes que circularon en redes sociales y buscan identificar tanto al hombre que empujó al joven de 22 años como al conductor del vehículo que la atropelló.