Contenido sensible: lo empujaron en medio de una pelea y terminó atropellado por un auto en Mar del Plata
La secuencia ocurrió en la intersección de Primera Junta y Victoria Ocampo. La víctima, de 22 años, sufrió politraumatismos y fue dada de alta.
Un joven de 22 años resultó herido tras ser empujado en medio de una discusión entre varios hombres y terminar atropellado por un auto que circulaba por la costa de Mar del Plata. La impactante secuencia quedó registrada en un video que comenzó a viralizarse en redes sociales.
Según informaron fuentes policiales, el episodio se produjo en la intersección de Primera Junta y Victoria Ocampo. A partir de la viralización de videos y publicaciones en redes, las autoridades tomaron conocimiento de la situación e iniciaron actuaciones de oficio.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, todo comenzó con una aparente discusión de tránsito entre conductores. En ese contexto, un grupo de hombres empujaron a Valentín Lastra, de 22 años, que perdió el equilibrio y cayó hacia la calle.
En ese instante, un vehículo blanco que circulaba por Victoria Ocampo lo embistió, provocando que impactara contra el parabrisas del automóvil.
Tras el hecho, las personas involucradas se retiraron del lugar. La víctima fue trasladada para recibir asistencia médica y se constató que presentaba politraumatismos, afortunadamente, a las pocas horas recibió el alta médica.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, a cargo de la fiscal Andrea Gómez Mandagarán, bajo la carátula de lesiones dolosas. La fiscalía avaló las actuaciones iniciadas de oficio y se prevé la toma de declaraciones testimoniales para determinar las responsabilidades de los involucrados.
Los investigadores también analizan las imágenes que circularon en redes sociales y buscan identificar tanto al hombre que empujó al joven de 22 años como al conductor del vehículo que la atropelló.
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