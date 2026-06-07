Emocionante: Pablo Grillo, presente en la despedida a Indio Solari

Despedida a Indio Solari: Abuelas, Madres e Hijos dejaron a sus pañuelos en el féretro

La despedida a Indio Solari dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada cuando representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e Hijos colocaron sus pañuelos sobre el féretro. También emocionó la presencia de Pablo Grillo sacando fotos en el lugar.

El gesto, cargado de simbolismo, se produjo durante el velatorio que se realiza en el Polideportivo Gatica, donde cientos de miles de personas continúan acercándose para darle el último adiós al músico. Los pañuelos blancos, emblema de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, fueron colocados en reconocimiento a su compromiso con los Derechos Humanos.

En el posteo en redes sociales que compartieron los tres organismos, expresaron: "Hasta siempre, Indio Solari. Los pañuelos blancos de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e H.I.J.O.S. te abrazan en esta despedida. En nuestra memoria. En nuestra rebeldía".

Indio Pañuelos

Tras esto se vivió otro momento emotivo, entre los mucho que está regalando esta jornada, cuando el referente de Hijos Capital, Charly Pisoni, tomó la palabra y proclamó: "Indio Solari, presente. 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre". La histórica consigna fue acompañada y aplaudida por los presentes.

indio solari ddhh

A lo largo de su trayectoria, el Indio Solari mantuvo una relación cercana con distintas causas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y expresó en numerosas oportunidades su respaldo a las políticas de memoria impulsadas en la Argentina tras la recuperación democrática. Ese compromiso quedó reflejado en su obra, con canciones como Pabellón Séptimo (Relato de Horacio), basada en la masacre de la cárcel de Devoto durante la última dictadura, uno de los episodios más trágicos y silenciados de aquellos años.