Emocionante: Pablo Grillo, presente en la despedida a Indio Solari
El joven reportero gráfico pasó por el interior de la capilla ardiente en honor al exlíder de los Redonditos de Ricota, una despedida que conmueve al país entero.
Con la cámara en mano, Pablo Grillo dijo presente en la despedida al Indio Solari y volvió a ubicarse detrás del lente para retratar una jornada histórica en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico. El fotoperiodista había recibido el apoyo del músico tras resultar gravemente herido durante la represión a una marcha de jubilados frente al Congreso, en marzo de 2025.
Poco tiempo después del hecho, el Indio Solari le envió un mensaje por WhatsApp para expresarle su solidaridad: "Te tocó ser el símbolo de la represión y la barbarie que se vive en la Argentina".
La imagen de Grillo en la capilla ardiente ubicada en el partido de Avellaneda fue compartida en redes sociales por el periodista de C5N Lautaro Maislin.
En Villa Domínico, el fotógrafo no sólo fue a despedir a uno de sus ídolos, sino que aprovechó para despuntar su arte y retratar una jornada histórica para el pueblo argentino.
Despedida a Indio Solari: Abuelas, Madres e Hijos dejaron a sus pañuelos en el féretro
La despedida a Indio Solari dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada cuando representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e Hijos colocaron sus pañuelos sobre el féretro. También emocionó la presencia de Pablo Grillo sacando fotos en el lugar.
El gesto, cargado de simbolismo, se produjo durante el velatorio que se realiza en el Polideportivo Gatica, donde cientos de miles de personas continúan acercándose para darle el último adiós al músico. Los pañuelos blancos, emblema de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, fueron colocados en reconocimiento a su compromiso con los Derechos Humanos.
En el posteo en redes sociales que compartieron los tres organismos, expresaron: "Hasta siempre, Indio Solari. Los pañuelos blancos de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e H.I.J.O.S. te abrazan en esta despedida. En nuestra memoria. En nuestra rebeldía".
Tras esto se vivió otro momento emotivo, entre los mucho que está regalando esta jornada, cuando el referente de Hijos Capital, Charly Pisoni, tomó la palabra y proclamó: "Indio Solari, presente. 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre". La histórica consigna fue acompañada y aplaudida por los presentes.
A lo largo de su trayectoria, el Indio Solari mantuvo una relación cercana con distintas causas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y expresó en numerosas oportunidades su respaldo a las políticas de memoria impulsadas en la Argentina tras la recuperación democrática. Ese compromiso quedó reflejado en su obra, con canciones como Pabellón Séptimo (Relato de Horacio), basada en la masacre de la cárcel de Devoto durante la última dictadura, uno de los episodios más trágicos y silenciados de aquellos años.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario