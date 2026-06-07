Despedida a Indio Solari: Abuelas, Madres e Hijos dejaron a sus pañuelos en el féretro

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A lo largo de su trayectoria, el Indio Solari mantuvo una relación cercana con distintas causas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y expresó en numerosas oportunidades su respaldo a las políticas de memoria impulsadas en la Argentina tras la recuperación democrática. Ese compromiso quedó reflejado en su obra, con canciones como Pabellón Séptimo (Relato de Horacio), basada en la masacre de la cárcel de Devoto durante la última dictadura, uno de los episodios más trágicos y silenciados de aquellos años.

El velorio más grande del mundo: sigue la despedida a Indio Solari con fuertes críticas al Gobierno

El adiós al artista ricotero se desarrolla en paz y calme en Villa Domínico, sus seguidores expresan su dolo y admiración y también el enojo contra el Ejecutivo por no haber permitido la despedida en Casa Rosada o en el Congreso.

"Que lo miren por TV, lo que nunca van a tener los de arriba. Los que están en el poder, los de derecha y los gorilas. Esto, que es el verdadero amor de la gente, no lo van a tener nunca", manifestó a C5N una mujer presente en el lugar.

"No tienen amor por el prójimo. No sienten lo que es lo nacional y popular, les molesta la gente en la calle, que vendan el chori, la gente ganándose la vida dignamente. Acá estamos todos bien, yo me vine con el mate a hacer la fila con mi marido, mis hijas en casa. Somos laburantes, estamos acá en paz, no hay quilombo, y la familia ricotera es eso", sostuvo.

"Que lo miren por TV los de arriba: esto que es el pueblo, el verdadero amor de la gente, no lo van a tener nunca".