Despedida a Indio Solari: Abuelas, Madres e Hijos dejaron a sus pañuelos en el féretro
Los organismos de Derechos Humanos participaron de la despedida al músico y realizaron un gesto cargado de simbolismo al colocar sus emblemáticos pañuelos blancos sobre el ataúd.
La despedida a Indio Solari dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada cuando representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e Hijos colocaron sus pañuelos sobre el féretro. También emocionó la presencia de Pablo Grillo sacando fotos en el lugar.
El gesto, cargado de simbolismo, se produjo durante el velatorio que se realiza en el Polideportivo Gatica, donde cientos de miles de personas continúan acercándose para darle el último adiós al músico. Los pañuelos blancos, emblema de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, fueron colocados en reconocimiento a su compromiso con los Derechos Humanos.
En el posteo en redes sociales que compartieron los tres organismos, expresaron: "Hasta siempre, Indio Solari. Los pañuelos blancos de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e H.I.J.O.S. te abrazan en esta despedida. En nuestra memoria. En nuestra rebeldía".
Tras esto se vivió otro momento emotivo, entre los mucho que está regalando esta jornada, cuando el referente de Hijos Capital, Charly Pisoni, tomó la palabra y proclamó: "Indio Solari, presente. 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre". La histórica consigna fue acompañada y aplaudida por los presentes.
A lo largo de su trayectoria, el Indio Solari mantuvo una relación cercana con distintas causas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y expresó en numerosas oportunidades su respaldo a las políticas de memoria impulsadas en la Argentina tras la recuperación democrática. Ese compromiso quedó reflejado en su obra, con canciones como Pabellón Séptimo (Relato de Horacio), basada en la masacre de la cárcel de Devoto durante la última dictadura, uno de los episodios más trágicos y silenciados de aquellos años.
El velorio más grande del mundo: sigue la despedida a Indio Solari con fuertes críticas al Gobierno
El adiós al artista ricotero se desarrolla en paz y calme en Villa Domínico, sus seguidores expresan su dolo y admiración y también el enojo contra el Ejecutivo por no haber permitido la despedida en Casa Rosada o en el Congreso.
"Que lo miren por TV, lo que nunca van a tener los de arriba. Los que están en el poder, los de derecha y los gorilas. Esto, que es el verdadero amor de la gente, no lo van a tener nunca", manifestó a C5N una mujer presente en el lugar.
"No tienen amor por el prójimo. No sienten lo que es lo nacional y popular, les molesta la gente en la calle, que vendan el chori, la gente ganándose la vida dignamente. Acá estamos todos bien, yo me vine con el mate a hacer la fila con mi marido, mis hijas en casa. Somos laburantes, estamos acá en paz, no hay quilombo, y la familia ricotera es eso", sostuvo.
"Que lo miren por TV los de arriba: esto que es el pueblo, el verdadero amor de la gente, no lo van a tener nunca".
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