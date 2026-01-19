Anamá Ferreira celebró la detención de la abogada argentina en Río de Janeiro: "Bien merecido lo tiene"

Sin necesidad de diplomacia ni florituras, Anamá Ferreira subrayó algunas cuestiones de la historia argentina -que se notan hasta el presente- y aseguró que en el país "no hay negros porque los mataron", y que hay colectividades más vulnerables que otras ante la discriminación, el prejuicio o el racismo.

"Acá si hablás mal de un judío por suerte tienen la DAIA que es una entidad fuerte, que en dos minutos está presente y lo defiende, pero con los bolivianos, los peruanos, los paraguayos... nadie los defiende", señaló.

abogada racista brasil 2

Por el contrario, Anamá Ferreira explicó que "en Brasil hay una ley para no discrimina a la gente negra. Ahora, como la población negra tiene mucho poder en Brasil, la ley es mucho más fuerte", y subrayó que "si fuera un brasilero el que hiciera eso también iría preso", en referencia al gesto ofensivo de Páez.

Mientras tanto espera a comparecer ante el juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, la abogada de Santiago del Estero tiene puesta una tobillera para su monitoreo por parte de las autoridades locales.

Anama Ferreira prefirió "no juzgar a la persona" en referencia a Agostina Páez, pero sí consideró que la abogada santiagueña "no debe haber tenido una educación muy fuerte", ni en su casa ni en ninguna parte.

"Yo por qué soy fuerte y me la banco, porque cuando Adriana Aguirre me dijo 'mono' en un programa yo paré el programa y le hice una denuncia y tuvo que pagar servicios comunitarios y que comprar comida no perecedera y llevársela a Margarita Barrientos", recordó sobre los episodios de racismo y discriminación que sufrió en su vida pública y privada en Argentina.

"No sabés lo que es el dolor de que vos tengas un color y que la gente te discrimine, te basuree, te trata a menos. Los blancos nunca van a saber lo que es el dolor cuando te dicen 'mono', cuando un hijo tuyo vuelve del colegio y te dice 'me discriminaron'", expresó.