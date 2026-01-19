Alivio por poco tiempo en el AMBA: cuándo vuelve el calor extremo a la Ciudad de Buenos Aires

ola de calor

Cuándo vuelve el calor extremo al AMBA

Para quienes se habían ilusionado con las temperaturas entre 20° y 25°, la mala noticia es que están próximas a ser historia. Si bien este martes no se superarán los 30°, ya el miércoles se espera que la máxima sea de 31°, mientras que el jueves el termómetro oscilará entre los 22° y 32°.