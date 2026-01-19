Alivio por poco tiempo en el AMBA: cuándo vuelve el calor extremo a la Ciudad de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que las bajas temperaturas tienen una pronta fecha de vencimiento. Enterate los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un lunes climáticamente encantador para aquellos que rechazan al verano y sus altas temperaturas. Pero la mala noticias para los amantes de la media estación es que esta situación tiene fecha de vencimiento, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este sentido, el organismo brindó detalles sobre cómo serán los próximos días y cuáles serán las temperaturas a enfrentar próximamente.
Cuándo vuelve el calor extremo al AMBA
Para quienes se habían ilusionado con las temperaturas entre 20° y 25°, la mala noticia es que están próximas a ser historia. Si bien este martes no se superarán los 30°, ya el miércoles se espera que la máxima sea de 31°, mientras que el jueves el termómetro oscilará entre los 22° y 32°.
Luego, viernes, sábado y domingo próximos también serán jornadas calurosas, llamativamente, con el mismo termómetro que el jueves: la mínima rondará los 22° y la máxima tocará los 32°, pudiendo ser superada esta marca por la sensación térmica.
Las recomendaciones ante temperaturas extremas
El SMN lanzó una serie de recomendaciones ante la ola de calor:
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.
