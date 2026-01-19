Operaron por sexta vez a Bastian Jerez: "La cirugía fue exitosa"
Luego de sufrir un feroz accidente en Pinamar a bordo de un UTV con su padre, el nene de 8 años continúa grave, pese al alentador parte médico de hoy.
Pese al alentador parte médico emitido este lunes, la salud de Bastian Jerez volvió a empeorar en las últimas horas, por lo que tuvo que ser ingresado nuevamente al quirófano para una nueva intervención, que según el abogado de la familia, Matías Morla, resultó exitoso.
"La nueva operación fue exitosa", dijo Moral en la puerta del hospital de Mar del Plata. Contó que esperan que el nene pueda "hablar con el perito" cuando esté mejor.
A su vez, el letrado reveló que "hay dos testigos más" del accidente, y señaló: "No digo que el de la camioneta es un acecino, pero tiene que reconocer que fue fuerte. Bastian iba sin cinturón, ahí tuvo la culpa el padre".
De acuerdo a lo informado por Leo García en C5N, la comunicación sobre la nueva intervención al nene de 8 años la hizo "su mamá a través de las redes sociales". Y agregó: "Es la cuarta cirugía desde que está en Mar del Plata, la sexta en total desde el incidente".
"Hubo dos primeras cirugías en Pinamar, la primera pocos minutos después de ese incidente en la zona de la frontera, la segunda horas después, sobre todo eran cirugías que tenían que ver con la contención del daño en el hígado y en la hemorragia interna que había sufrido el pequeño", detalló el periodista.
Según indicó García, "después el traslado a Mar del Plata, con una primera cirugía para colocar una válvula de presión intracraneana, luego una segunda cirugía en Mar del Plata para hacer el cambio de ese packing en la zona del hígado".
"En las últimas horas conocimos que había habido una quinta cirugía que fue para retirar esa válvula, pero ahora tienen que volver a colocar ese instrumento", sentenció el cronista.
En este sentido, Leo advirtió: "Son cirugías muy complejas, pero que tienen que ver con los estudios médicos que van haciendo alrededor del chiquito y sobre todo para tratar de compensarlo, pese a que el último parte médico blanco había sido alentador".
Según el último parte médico difundido en la mañana de este lunes, Bastian continuaba “en terapia intensiva, en estado grave, aunque clínica y hemodinámicamente estable, y con asistencia respiratoria mecánica”.
