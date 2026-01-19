Operaron por sexta vez a Bastian Jerez: "La cirugía fue exitosa"

bastian-jerez

Según indicó García, "después el traslado a Mar del Plata, con una primera cirugía para colocar una válvula de presión intracraneana, luego una segunda cirugía en Mar del Plata para hacer el cambio de ese packing en la zona del hígado".

"En las últimas horas conocimos que había habido una quinta cirugía que fue para retirar esa válvula, pero ahora tienen que volver a colocar ese instrumento", sentenció el cronista.

En este sentido, Leo advirtió: "Son cirugías muy complejas, pero que tienen que ver con los estudios médicos que van haciendo alrededor del chiquito y sobre todo para tratar de compensarlo, pese a que el último parte médico blanco había sido alentador".

bastian grave

Según el último parte médico difundido en la mañana de este lunes, Bastian continuaba “en terapia intensiva, en estado grave, aunque clínica y hemodinámicamente estable, y con asistencia respiratoria mecánica”.