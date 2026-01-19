Matías Morla aseguró que la imputación del padre de Bastián Jerez es "un disparate"

"Mi perito sostiene que el UTV está preparado para ir por la arena a poca velocidad. Sin embargo, la camioneta, que pesa 2.000 kilos, sí o sí tiene que tomar envión y hacer fuerza para subir el médano, y se hizo como una rampa. Así se produjo el accidente", explicó.

El abogado también se refirió a la situación judicial del padre del niño y cuestionó su imputación: "El papá de Bastián está imputado en la causa, al igual que el conductor de la camioneta, y entendemos que es un disparate", sostuvo.

"Entienden que como no tenía cinturón hubo negligencia. Lo que digo es que, a la velocidad a la que iba, aun con cinturón, el resultado hubiese sido el mismo", comentó.

Además, insistió en que el UTV circulaba a baja velocidad: "Ellos iban a 20 o 25 kilómetros por hora, paseando. La señora que manejaba fue recientemente madre, estaba con sus tres hijos; imaginate que no va a ir a gran velocidad. Y de repente vino una camioneta a toda velocidad", relató.

"Hay dos testigos, que los va a aportar el abogado de la familia de Bastián, Guillermo Smith, que vieron toda la secuencia. El UTV era de la señora que lo manejaba", concluyó.