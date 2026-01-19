Matías Morla aseguró que la imputación del padre de Bastián Jerez es "un disparate"
Matías Morla afirmó que no hubo negligencia por parte del padre del niño de 8 años y sostuvo que la mecánica del incidente producido en Pinamar deberá ser determinada por la "pericia accidentológica".
Matías Morla, abogado del padre de Bastián Jerez, brindó precisiones sobre la causa judicial y el delicado estado de salud del niño de 8 años, que debió ser intervenido quirúrgicamente por sexta vez.
Este lunes por la tarde, el letrado se acercó al Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata y dialogó con los medios sobre la causa judicial. En ese marco, confirmó que la pericia accidentológica clave se realizará el 26 de enero.
Respecto de la evolución médica del niño, explicó que hasta este fin de semana el cuadro mostraba signos alentadores, aunque persistían dudas sobre posibles secuelas neurológicas: "Ayer Bastián había tenido movimientos y había respondido exitosamente, estaban contentos, aunque un poco preocupados por la consecuencia neurológica, eso todavía no se sabe. Cuando la médica Sánchez le salvó la vida, pudo haber ocurrido que no haya tenido oxígeno y podría haber un problema", expresó.
"Hasta ayer era todo un festejo con esto y hoy cambió todo de un momento a otro porque el estudio dio que tenía sangre y tuvieron que intervenirlo de urgencia", expuso.
En relación con la mecánica del incidente, Matías Morla apuntó contra el conductor de la camioneta Amarok involucrada en el episodio y sostuvo que su situación procesal podría complicarse tras las pericias: "Su situación pende de un hilo porque, con las pericias que van a hacer y el resultado, si es como dice mi perito es gravísimo", afirmó.
"Mi perito sostiene que el UTV está preparado para ir por la arena a poca velocidad. Sin embargo, la camioneta, que pesa 2.000 kilos, sí o sí tiene que tomar envión y hacer fuerza para subir el médano, y se hizo como una rampa. Así se produjo el accidente", explicó.
El abogado también se refirió a la situación judicial del padre del niño y cuestionó su imputación: "El papá de Bastián está imputado en la causa, al igual que el conductor de la camioneta, y entendemos que es un disparate", sostuvo.
"Entienden que como no tenía cinturón hubo negligencia. Lo que digo es que, a la velocidad a la que iba, aun con cinturón, el resultado hubiese sido el mismo", comentó.
Además, insistió en que el UTV circulaba a baja velocidad: "Ellos iban a 20 o 25 kilómetros por hora, paseando. La señora que manejaba fue recientemente madre, estaba con sus tres hijos; imaginate que no va a ir a gran velocidad. Y de repente vino una camioneta a toda velocidad", relató.
"Hay dos testigos, que los va a aportar el abogado de la familia de Bastián, Guillermo Smith, que vieron toda la secuencia. El UTV era de la señora que lo manejaba", concluyó.
