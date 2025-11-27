ANMAT prohibió en todo el país una serie productos capilares e insumos médicos

Además, aclararon que los alisadores del cabello representan un serio riesgo para la salud de la población, debido a que pueden contener formol (formaldehído), como principal activo.

“El uso de este ingrediente, con la finalidad de alisar los cabellos, no se encuentra autorizado, ya que puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador tras la exposición aguda, a saber: irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización y alteraciones serias del tracto respiratorio“, advirtieron. Además, precisaron que la exposición crónica puede desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo.

Finalmente, la Disposición 8705/2025, prohibió la venta en todo el país de cualquier producto médico que indique ser elaborado o importado por las firmas “MDT S.A.” y “Macrodent S.A.”, hasta tanto obtengan sus correspondientes habilitaciones.

Las actuaciones se iniciaron luego de que el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) recibiera un reporte sobre la adquisición por medio de la página web www.companydental.com.ar de un producto médico con sospecha de ilegitimidad. El DEYGMPS informó que acudió al domicilio de la calle Heredia 665, Ciudad de Buenos Aires, declarado como el del elaborador del producto, a fin de verificar la legitimidad de la unidad, y se constató que en el inmueble funciona una empresa denominada “Casa Rodante”, que realiza servicios de catering.

Posteriormente, personal de dicho organismo se constituyó en la sede de funcionamiento de la firma “Company Dental” en cuyo depósito se constató la existencia, junto a otros productos médicos y sin ninguna identificación particular.

El Departamento de Control de Mercado informó además que ambos números de certificado y las empresas MACRODENT S.A. y MDT S.A. actualmente no cuentan con autorización ante la ANMAT.

