Internaron de urgencia al hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin: qué pasó

Además, en esa charla contó cómo fue el contacto con José María Muscari, cabeza de este exitoso espectáculo: “Me escribió y me dijo que le gustaba mi impronta, mi cara, la actitud y aquí estamos, enfocados para el verano”.

Uno de los temas que más interés generó fue la reacción de sus padres ante este desafío. Luca fue claro: “Mis papás están muy felices con la noticia de que me sumé al show. Me acompañan en las decisiones que tomo y me preguntan sobre mi rol en Sex. Mi mamá está muy contenta porque estoy trabajando con Diego y Julieta, amigos de ella desde siempre”.