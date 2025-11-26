Internaron de urgencia al hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin: qué pasó
Luca causó preocupación al mostrar que había sido ingresado a un centro médico tras un fuerte malestar.
Por estas horas, Luca, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, causó preocupación al revelar que había sido internado de urgencia tras un fuerte malestar y dio más detalles de la situación.
A través de sus historias de Instagram, el joven actor de Sex relató qué fue lo que pasó y trató de llevar tranquilidad a sus seguidores, que no entendían lo que estaba ocurriendo. “Foto de ayer. Tuve un dolor en la espalda, me quedé sin aire un rato y me asusté… momento vergüenza eterna", comenzó diciendo en el posteo.
Y, agregó: "Por suerte no pasó nada y estoy bien. Y ahora tengo esta foto épica para siempre. Gracias por preocuparse". A esto lo acompañó con una foto desde el centro médico, acompañado por su padrastro, Pablo Echarri.
Cómo vive Luca Martin su participación en Sex
Desde comienzos del 2025, Luca Martin se incorporó al elenco de Sex, que se lleva a cabo en el Gorriti Art Center. Según contó en una entrevista, esta experiencia marca un antes y un después en su carrera artística.
“Vi el show mucho antes de recibir la propuesta, fui solo y luego con amigos en momentos clave de mi vida. Es un lugar donde la sexualidad es libre y estoy orgulloso de sumarme a esta aventura”, relató.
Además, en esa charla contó cómo fue el contacto con José María Muscari, cabeza de este exitoso espectáculo: “Me escribió y me dijo que le gustaba mi impronta, mi cara, la actitud y aquí estamos, enfocados para el verano”.
Uno de los temas que más interés generó fue la reacción de sus padres ante este desafío. Luca fue claro: “Mis papás están muy felices con la noticia de que me sumé al show. Me acompañan en las decisiones que tomo y me preguntan sobre mi rol en Sex. Mi mamá está muy contenta porque estoy trabajando con Diego y Julieta, amigos de ella desde siempre”.
