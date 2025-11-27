Murió Gramma, la tortuga de Galápagos que vivió 141 años
Tenía 141 años. Varias generaciones de visitantes pudieron disfrutarla dado que era de los animales más longevos del famoso zoológico en los Estados Unidos.
Sus cuidadores la apodaron "la reina del zoológico" y no era para menos: la tortuga de las Galápagos Gramma llegó a vivir 141 años en los cuales vio pasar a millones de visitantes en el Zoológico de San Diego, en los Estados Unidos, casi hasta el día de su muerte, que fue el 20 de noviembre pasado.
A lo largo de la vida de Gramma se desarrollaron dos guerras mundiales, ocurrió la llegada del Hombre a la Luna, cayeron varios imperios, se descubrieron nuevas especies de animales y plantas, y gobernaron 20 presidentes de los Estados Unidos.
El mundo cambió, pero ella siguió siendo un especímen digno de admiración, no sólo por parte del público sino también de los conservacionistas.
El origen de Gramma es un misterio. Sólo se sabe que era una tortuga de las Galápagos y que llegó a San Diego desde del zoológico del Bronx, en la ciudad de Nueva York, donde había sido parte del primer grupo de estos animales en ser incorporado a la colección, en algún momento de 1928 o 1931, informó el sitio CNN en Español.
A través de las décadas en el zoológico de San Diego cambió el modo en que la cuidaron -hubo un tiempo en que a los chicos se les permitía subirse a las tortugas gigantes como si fuesen juguetes, pero esa práctica hoy está prohibida-, y pudo vivir hasta los 141 años, cuando en su hábitat natura estos animales suelen vivir alrededor de un siglo.
En las islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador, algunas de las 15 subespecies autóctonas de tortugas se volvieron rarezas y están consideradas vulnerables o en peligro de extinción.
Pero en cautiverio se registraron nacimientos como el reportado en abril de este año por el Zoológico de Filadelfia, donde los "padres primerizos" de cuatro nuevas crías tenían más de 100 años.
Otro caso similar ocurrió en en el zoológico de Miami, donde una tortuga de 135 años llamada Goliath se convirtió en padre por primera vez en junio de 2025.
Según la fundación Galápagos Conservancy, desde 1965 más de 10.000 ejemplares jóvenes de tortugas de las Galápagos fueron incorporadas a su hábitat natural tras haber nacido en cautiverio.
