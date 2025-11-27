Murió Gramma, la tortuga de Galápagos que vivió 141 años

En las islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador, algunas de las 15 subespecies autóctonas de tortugas se volvieron rarezas y están consideradas vulnerables o en peligro de extinción.

gramma tortuga galapagos

Pero en cautiverio se registraron nacimientos como el reportado en abril de este año por el Zoológico de Filadelfia, donde los "padres primerizos" de cuatro nuevas crías tenían más de 100 años.

Otro caso similar ocurrió en en el zoológico de Miami, donde una tortuga de 135 años llamada Goliath se convirtió en padre por primera vez en junio de 2025.

Según la fundación Galápagos Conservancy, desde 1965 más de 10.000 ejemplares jóvenes de tortugas de las Galápagos fueron incorporadas a su hábitat natural tras haber nacido en cautiverio.