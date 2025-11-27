ANSES: el bono destinado a jubilados que se otorgará en diciembre 2025

Por esa razón, el monto adicional no modifica la cifra final del SAC, tal como aclaró oficialmente el organismo previsional en su comunicación reciente.

Además, este beneficio extraordinario, que se integra a los haberes de diciembre de 2025, está dirigido a jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el decreto vigente.

El bono de 70 mil pesos se acreditará junto con el depósito del haber mensual y del aguinaldo, en una única fecha de pago. A su vez, no requiere trámites presenciales ni inscripciones digitales, lo que facilita su acceso y asegura que llegue a todos los beneficiarios alcanzados por la medida.