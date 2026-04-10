ANMAT prohibió una serie de productos cosméticos y de cápsulas para cafeteras: de cuáles se trata

De acuerdo con la Anmat se trata de productos que no poseen ni registro de establecimiento ni de producto ante ese organismo.

Y sentencia: "Que en virtud de lo actuado y, con el fin de proteger la salud de potenciales adquirentes y usuarios, resulta adecuado tomar una medida sanitaria respecto del producto cuestionado toda vez que se desconoce su origen por lo que no resulta posible garantizar sus condiciones de elaboración, como así tampoco su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente".

Disposición 1824/2026:

aviso_340582

Disposición 1825/2026:

aviso_340583