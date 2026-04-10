ANMAT prohibió una serie de productos cosméticos y de cápsulas para cafeteras: de cuáles se trata
De acuerdo con la Anmat, se trata de productos de los que se desconocen sus condiciones de elaboración y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este viernes la venta en todo el país de una serie de productos cosméticos y de cápsulas de limpieza para máquinas de café. Así quedó plasmado en las Disposiciones 1824/2026 y 1825/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.
En la primera de ellas se dispuso la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional del producto 'Crema antiage, ALPHA MEN CARE', lote 283624, vencimiento 08/2026, legajo 7205, Industria Argentina”.
También prohíbe "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos que a continuación se detallan, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren debidamente regularizados: 'Shampoo activador de raíces – anti canas, ALPHA MEN CARE', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Serum avanzado anti ojeras, ALPHA MEN CARE', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Gel de limpieza facial, ALPHA MEN CARE', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Jabón natural, ALPHA MEN CARE', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Corrector de imperfecciones – Camo pen, ALPHA MEN CARE', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados".
De acuerdo con el organismo se trata de "productos ilegítimos, no inscriptos ante la Anmat, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible conocer acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".
En tanto, la Disposición 1825/2026 prohibió "el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes del producto 'URNEX. CLEANING cup. SEE BOX FORM FULL DETAILS. DO NOT DRINK. WARNING' en presentación de cápsula individual y del producto 'URNEX - NESPRESSO CLEANING CAPSULES'".
De acuerdo con la Anmat se trata de productos que no poseen ni registro de establecimiento ni de producto ante ese organismo.
Y sentencia: "Que en virtud de lo actuado y, con el fin de proteger la salud de potenciales adquirentes y usuarios, resulta adecuado tomar una medida sanitaria respecto del producto cuestionado toda vez que se desconoce su origen por lo que no resulta posible garantizar sus condiciones de elaboración, como así tampoco su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente".
Disposición 1824/2026:
Disposición 1825/2026:
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