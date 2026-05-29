"La del video es Agostina Vega, no mi hija": Claudio Barrelier confesó su mentira al fiscal
Tras una segunda indagatoria, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba aseguró haber mentido en primera instancia.
Tal como sospechaban los investigadores, Claudio Barrelier -único detenido por la desaparición de Agostina Vega- confesó haber mentido al fiscal en el marco de una segunda indagatoria. El acusado por el paradero de la menor aseguró que la que entró en su casa la noche de la desaparición fue la nena de 14 años y no su hija.
"Acaba de decir lo que durante todo el día la familia de Agostina dijo una y otra vez", indicó el periodista Leo García en C5N. "Ahora, Barrelier está reunido con su abogado. No descartan que el abogado pueda renunciar a la defensa de Barrelier", reveló también.
El revelador chat entre Melisa, mamá de Agostina Vega, y el acusado Claudio Barrelier
En las últimas horas, se conoció un revelador chat que mantuvo Melina Heredia, la madre de la menor, con Claudio Barrelier, el único detenido en el caso. El intercambio tiene lugar alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo, tan sólo tres horas después de que la nena había salido de su casa.
"¿Qué te pidió la Agos a vos hoy, que me pidió tu número?", comenzó escribiendo la mujer, intentando obtener algún dato sobre la adolescente de 14 años. Fue entonces cuando Barrelier respondió: "Si la podía llevar a la casa de un amigo y le dije que no tenía movilidad".
"¿Qué amigo? ¿De dónde?", continuó indagando la madre de la chica. "No me dijo", contesta el único detenido en la causa.
Desesperada por la desaparición de su hija, Melisa sigue: "Hace como tres horas se fue y no aparece. No sé qué hacer, si llamar a la Policía... Y le pregunté a las amigas y no está con ellas. La llamo y tiene el celular apagado", escribió, con emojis angustiantes.
Las sospechas de la Justicia en torno a este chat
Los investigadores indican lo mal parado que deja al acusado esta conversación por WhatsApp, ya que su versión de lo sucedido detallada en la primera indagatoria no coincide con lo que habla con Melisa en este chat. Es decir, la Justicia cuestiona por qué Barrelier no le dice a la mamá de Agostina que la nena se subió -según él- a un auto rojo.
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