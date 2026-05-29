"La del video es Agostina Vega, no mi hija": Claudio Barrelier confesó su mentira al fiscal

Desesperada por la desaparición de su hija, Melisa sigue: "Hace como tres horas se fue y no aparece. No sé qué hacer, si llamar a la Policía... Y le pregunté a las amigas y no está con ellas. La llamo y tiene el celular apagado", escribió, con emojis angustiantes.

chat mamá agostina y detenido

Las sospechas de la Justicia en torno a este chat

Los investigadores indican lo mal parado que deja al acusado esta conversación por WhatsApp, ya que su versión de lo sucedido detallada en la primera indagatoria no coincide con lo que habla con Melisa en este chat. Es decir, la Justicia cuestiona por qué Barrelier no le dice a la mamá de Agostina que la nena se subió -según él- a un auto rojo.