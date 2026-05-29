El audio que Agostina Vega envió a sus amigas antes de desaparecer: "Me tengo que escapar"

"¿Qué te pidió la Agos a vos hoy, que me pidió tu número?", comenzó escribiendo la mujer, intentando obtener algún dato sobre la adolescente de 14 años. Fue entonces cuando Barrelier respondió: "Si la podía llevar a la casa de un amigo y le dije que no tenía movilidad".

"¿Qué amigo? ¿De dónde?", continuó indagando la madre de la chica. "No me dijo", contesta el único detenido en la causa.

Desesperada por la desaparición de su hija, Melisa sigue: "Hace como tres horas se fue y no aparece. No sé qué hacer, si llamar a la Policía... Y le pregunté a las amigas y no está con ellas. La llamo y tiene el celular apagado", escribió, con emojis angustiantes.

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