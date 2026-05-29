El audio que Agostina Vega envió a sus amigas antes de desaparecer: "Me tengo que escapar"
En el archivo de audio, se escucha a Agostina Vega decir que tiene que irse con "el novio de su mamá" para hacerle "una sorpresa". ¿Dónde está ahora?
Continúa la incesante búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que salió pasadas las 22:00 de su casa en Córdoba y lleva una semana desaparecida. Con nuevas pericias en marcha y una segunda indagatoria del principal acusado, Claudio Barrelier, se conoció el audio que la nena envió a sus amigas antes de que se perdiera su rastro.
"No sé, porque tengo que ir con el novio de mi mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar", se escucha decir a la menor, en lo que se presume que fue un pretexto con el cual el único detenido en la causa la engañó para llevársela. Ahora, la Justicia trabaja para esclarecer qué sucedió realmente.
"La del video es Agostina Vega, no mi hija": Claudio Barrelier confesó su mentira al fiscal
Tal como sospechaban los investigadores, Claudio Barrelier -único detenido por la desaparición de Agostina Vega- confesó haber mentido al fiscal en el marco de una segunda indagatoria. El acusado por el paradero de la menor aseguró que la que entró en su casa la noche de la desaparición fue la nena de 14 años y no su hija.
"Acaba de decir lo que durante todo el día la familia de Agostina dijo una y otra vez", indicó el periodista Leo García en C5N. "Ahora, Barrelier está reunido con su abogado. No descartan que el abogado pueda renunciar a la defensa de Barrelier", reveló también.
El revelador chat entre Melisa, mamá de Agostina Vega, y el acusado Claudio Barrelier
En las últimas horas, se conoció un revelador chat que mantuvo Melina Heredia, la madre de la menor, con Claudio Barrelier, el único detenido en el caso. El intercambio tiene lugar alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo, tan sólo tres horas después de que la nena había salido de su casa.
"¿Qué te pidió la Agos a vos hoy, que me pidió tu número?", comenzó escribiendo la mujer, intentando obtener algún dato sobre la adolescente de 14 años. Fue entonces cuando Barrelier respondió: "Si la podía llevar a la casa de un amigo y le dije que no tenía movilidad".
"¿Qué amigo? ¿De dónde?", continuó indagando la madre de la chica. "No me dijo", contesta el único detenido en la causa.
Desesperada por la desaparición de su hija, Melisa sigue: "Hace como tres horas se fue y no aparece. No sé qué hacer, si llamar a la Policía... Y le pregunté a las amigas y no está con ellas. La llamo y tiene el celular apagado", escribió, con emojis angustiantes.
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