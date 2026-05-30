Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 30 de mayo
Mucho frío y bancos de niebla para una mañana de sábado ideal para estar en la cama. Los detalles del clima por el Servicio Meteorológico Nacional.
Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense pueden dejar los paraguas en casa. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el AMBA experimentará una transición hacia el clima estable, marcando el fin de los bancos de niebla que complicaron el tránsito en las últimas jornadas y alejando, por ahora, cualquier amenaza de lluvia.
Para este sábado, el organismo prevé un amanecer fresco con una temperatura mínima de 11 °C. Con el correr de las horas, y a pesar de que el cielo se mantendrá de mayormente nublado a parcialmente nublado, el sol logrará ganar terreno. La temperatura máxima estimada alcanzará los 17 °C durante la tarde, ofreciendo un ambiente templado pero que obligará a mantener una campera a mano.
Pronóstico extendido para el AMBA: cómo estará el clima domingo y lunes
La transición mensual en el AMBA estará marcada por dos escenarios meteorológicos bien diferenciados. De acuerdo con los datos actualizados del organismo oficial, el fin de semana se despedirá con buenas condiciones, mientras que el lunes el invierno empezará a pasar factura con mayor rigor.
Para el domingo 31 de mayo, el SMN anticipa la persistencia del buen tiempo. El firmamento se mantendrá de parcial a mayormente cubierto, pero la visibilidad continuará en franca mejoría respecto a los días previos. En lo que respecta al termómetro, se registrará un leve descenso térmico: la temperatura mínima se ubicará en los 11°C, regalando un amanecer bastante frío, mientras que la máxima alcanzará los 17°C por la tarde, apuntalada por vientos suaves del sector oeste.
El inicio de la semana laboral y del mes de junio traerá un cambio en las condiciones. Para el lunes 1, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un aumento definitivo de la nubosidad que dejará el cielo completamente cubierto tanto de día como de noche.
La jornada se presentará con un ambiente sumamente fresco y un estrecho rango térmico, registrando una mínima de 10°C y una máxima de 15°C. El principal responsable de esta sensación de frío será el viento proveniente del sudeste, que soplará a una velocidad constante de 10 mph (16 km/h), elevando además la humedad al 82%. Pese al cielo encapotado, el riesgo de precipitaciones se mantendrá bajo, con apenas un 20% de probabilidad de lluvias aisladas.
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