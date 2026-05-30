Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 30 de mayo

El inicio de la semana laboral y del mes de junio traerá un cambio en las condiciones. Para el lunes 1, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un aumento definitivo de la nubosidad que dejará el cielo completamente cubierto tanto de día como de noche.

La jornada se presentará con un ambiente sumamente fresco y un estrecho rango térmico, registrando una mínima de 10°C y una máxima de 15°C. El principal responsable de esta sensación de frío será el viento proveniente del sudeste, que soplará a una velocidad constante de 10 mph (16 km/h), elevando además la humedad al 82%. Pese al cielo encapotado, el riesgo de precipitaciones se mantendrá bajo, con apenas un 20% de probabilidad de lluvias aisladas.

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