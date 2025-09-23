ANMAT prohibió una serie de productos cosméticos y filtros de agua
De acuerdo con la Anmat se trata de productos que no están debidamente registrados y de los que se desconocen sus condiciones de elaboración y son por lo tanto potencialmente perjudicial para la salud de quienes los utilicen.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la venta en todo el país de una serie de productos cosméticos y filtros de agua. Así quedó plasmado en las Disposiciones 6982/2025 y 6991/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Nélida Agustina Bisio.
En la primera de ellas la Anmat dispuso la prohibición de "la elaboración, importación, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de los productos dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y cartuchos para dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y sus repuestos sin registro ante esta Administración Nacional hasta tanto se encuentren debidamente regularizados".
La prohibición alcanza al "equipo de filtración tipo bajo mesada con canilla tecla pulsador. Sistema de filtrado y decloración para colocar bajo mesada. Canilla tecla pulsador. Con filtro carbón activado granular marca Viscarb (origen Taiwan); Cartuchos de carbón activado en bloque. 1 y 5 µm. Lijing Viscarb CO. LTD. Origen Taiwan; Filtro de carbón activado de coco en línea para reducción de olor y sabor. Marca Clean Pure. Rotulado en inglés. Swun Yuan Enterprises CO, LTD; Filtro de reducción de sedimentos en línea. Marca Clean Pure. Rotulado en inglés. Origen Taiwan; Filtro de carbón activado en bloque. Marca Water Saving. 5 µm. El rótulo indica 'apto para red o pozo'; Filtro de reducción de sedimentos. Marca Clean Pure. Origen Taiwan. Swun Chyan Enterprises CO, LTD; Carcasas plásticas para dispositivos de acondicionamiento de agua de red bajo y sobremesada sin marca".
De acuerdo con la Anmat se trata de productos de los que no constan trámites de importación y de los que se desconocen sus condiciones de elaboración.
Por ello, señana la Anmat, "con la finalidad de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, del que se desconocen las condiciones de manufactura y/o la empresa responsable de su importación, y considerando que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados, y los productos de origen extranjero importados además deben contar con la autorización de importación otorgada por esta Administración Nacional" se resolvió prohibir su venta
En tanto, la Disposición 6991/2025 prohibió "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos: Crema azelaic acid suspension 10% marca 'The Ordinary', Emulsión skin control rosacea ácido azelaico marca 'Viva Dermo Skin Care', Crema Control Anti acné con Ácido Azelaico marca 'Blenie Cosmética Natural', Serum facial Azelaic Topical acid marca 'Kiso Care', Crema A-Control Azelaic Acid marca 'Nine Less', Serum azelaic acid 10+ Hyaluron redness soothing marca 'Anua', Crema facial Supra Azelaic Acid marca 'Zealsea', Crema booster 10% azelaic acid marca 'Paula's Choice', Suero azelaic acid 10 AZ marca 'Cos de Baha', Crema para el acné 14% Azelaic Acid marca 'Bechoicen', en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados".
Según advirtió se trata de "productos ilegítimos, no inscriptos ante la Anmat, de los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".
Disposición 6982/2025:
Disposición 6991/2025:
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario