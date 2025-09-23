ANMAT prohibió una serie de productos cosméticos y filtros de agua

mascara cosmetica.jpg

Por ello, señana la Anmat, "con la finalidad de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, del que se desconocen las condiciones de manufactura y/o la empresa responsable de su importación, y considerando que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados, y los productos de origen extranjero importados además deben contar con la autorización de importación otorgada por esta Administración Nacional" se resolvió prohibir su venta

En tanto, la Disposición 6991/2025 prohibió "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos: Crema azelaic acid suspension 10% marca 'The Ordinary', Emulsión skin control rosacea ácido azelaico marca 'Viva Dermo Skin Care', Crema Control Anti acné con Ácido Azelaico marca 'Blenie Cosmética Natural', Serum facial Azelaic Topical acid marca 'Kiso Care', Crema A-Control Azelaic Acid marca 'Nine Less', Serum azelaic acid 10+ Hyaluron redness soothing marca 'Anua', Crema facial Supra Azelaic Acid marca 'Zealsea', Crema booster 10% azelaic acid marca 'Paula's Choice', Suero azelaic acid 10 AZ marca 'Cos de Baha', Crema para el acné 14% Azelaic Acid marca 'Bechoicen', en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados".

Según advirtió se trata de "productos ilegítimos, no inscriptos ante la Anmat, de los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

