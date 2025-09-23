Se trasladó un feriado de noviembre y se armó un nuevo fin de semana largo: cuándo será

El Decreto 614/2025 especifica que aquellos feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con un sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior.

Todos los feriados y fines de semana largos que quedan en 2025

En octubre

• Del viernes 10 al domingo 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebra el domingo 12.

En noviembre

• Del viernes 21 a lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el lunes 24.

En diciembre

• Del sábado 6 a lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

• Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible en todo el país por Navidad.