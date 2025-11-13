ANMAT prohibió varias marcas de café por irregularidades: cuáles son

Durante la recorrida por la planta, además, se constató la presencia del resto de los productos, sin números de registros, ante lo cual se tomó muestra indicativa y se procedió a su intervención preventiva.

En definitiva, la investigación del INAL determinó que, por carecer de registros sanitarios de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulados al exhibir en sus rótulos un número de RNE no vigente o perteneciente a otro elaborador y números de RNPA inexistentes, se trataba de productos apócrifos.

Además de la prohibición de la elaboración y venta de los productos, se ordenó también iniciar sumario sanitario contra la firma Caffé del Doge Argentina – Junio 1995 SRL y contra el titular de la planta Café Sol, así como también la prohibición de la comercialización en todo el territorio nacional de cualquier producto que en su rótulo indique el RNPA EXP. N° 4050-141467.