ANMAT prohibió cerca de una veintena de suplementos dietarios y dos aceites de oliva

aceite de oliva.jpg Aceite de oliva prohibido por la ANMAT.

En tanto la Disposición 8201/2025 prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto: 'Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca; RNE 13721946; RNPA 13203106".

La medida alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto considerad como apócrifo "por carecer de registros sanitarios de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y de RNPA inexistentes".

Por su parte, la Disposición 8202/2025 prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto: 'Aceite comestible mezcla, libre de gluten marca Ecoliva, Blend', Cont. Neto 500 cm3, Elaborado con 90% de Aceite de Oliva, 10% de Aceite de Girasol, Consumir antes de: L/Diciembre 2026, RNPA 02-606277, Comercializa: Desarrollo de Alimentos Naturales SRL, Av. Córdoba 657, 4°A CABA, RNE 02-034239"

De acuerdo con la Anmat se trata de un producto que incumple "con el parámetro de acidez libre establecido para los aceites comestibles, resultando ser en consecuencia un producto adulterado".

Disposición 8186/2025:

Disposición 8201/2025:

Disposición 8202/2025:

