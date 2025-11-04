ANMAT prohibió cerca de una veintena de suplementos dietarios y dos aceites de oliva
De acuerdo con la Anmat se trata de productos falsificados o bien adulterados que son potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los consuman.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la venta en todo el país de cerca de una veintena de suplementos dietarios y de dos marcas de aceites de oliva.
Así quedó plasmado en las Disposiciones 8186/2025; 8201/2025 y 8202/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Nélida Agustina Bisio.
En la primera de ellas la Anmat prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea los productos rotulados como: 'Suplemento Dietario a Base de Cúrcuma, Pimienta Negra y Tiamina (b1)' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119076, domicilio: Ciudadela N° 750, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Spirulina, Guaraná, Yerba Mate y Vitaminas' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-119096, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario de Magnesio, Calcio y Vitamina D3' en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-118975, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Citrato de Magnesio, vitamina B3 y óxido de magnesio' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120729; 'Suplemento Dietario a Base de Hierro, Spirulina, Chlorella, Lapacho, Vitamina B2, B6, B12, Ácido Fólico y Zinc' en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120556, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Cartílago de Tiburón, vitamina D3' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119074, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Café Verde, L-carnitina y Vitamina B6' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119094; 'Suplemento Dietario Colágeno Hidrolizado más vitamina E' en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-121060; 'Suplemento Dietario a Base de Fucus, Espirulina, Carnitina en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119734, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Ajo en Polvo más Vitamina C en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119075, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Creatina Monohidrato más vitamina B6' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119307, domicilio: Ciudadela N° 750, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Alcachofa, Carqueja, Jengibre y Vitaminas B3 y B6'en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119088, domicilio: Ciudadela N° 750, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Spirulina más vitamina B12' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119095, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Aceite de Pescado Refinado' en Cápsulas, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-128392; 'Suplemento Dietario a Base de Centella Asiática, Gingko Biloba y Vitamina C', RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119453; 'Suplemento Dietario a Base de Ginkgo Biloba (e.s), Lecitina de Soja, Aminoácidos y Vitaminas', RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120976; 'Suplemento Dietario a Base de Valeriana, Lavanda, Pasionaria y Avena con Vitamina B1', RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119673; 'Suplemento Dietario a Base de Ortiga, Arándanos y Cromo' en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119089.
La prohibición rige para "cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento" de los productos vedados.
De acuerdo con la Anmat se trata de productos que carecen de registros sanitarios vigentes y que están falsamente rotulados al exhibir en sus rótulos números RNPA vencidos y un número de RNE dado de baja. Por estas razones, advirtió la Anmat, se trata de "productos apócrifos" potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los consuman.
En tanto la Disposición 8201/2025 prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto: 'Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca; RNE 13721946; RNPA 13203106".
La medida alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto considerad como apócrifo "por carecer de registros sanitarios de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y de RNPA inexistentes".
Por su parte, la Disposición 8202/2025 prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto: 'Aceite comestible mezcla, libre de gluten marca Ecoliva, Blend', Cont. Neto 500 cm3, Elaborado con 90% de Aceite de Oliva, 10% de Aceite de Girasol, Consumir antes de: L/Diciembre 2026, RNPA 02-606277, Comercializa: Desarrollo de Alimentos Naturales SRL, Av. Córdoba 657, 4°A CABA, RNE 02-034239"
De acuerdo con la Anmat se trata de un producto que incumple "con el parámetro de acidez libre establecido para los aceites comestibles, resultando ser en consecuencia un producto adulterado".
Disposición 8186/2025:
Disposición 8201/2025:
Disposición 8202/2025:
