Detuvieron en Ezeiza a una ciudadana peruana con casi 10 kilos de cocaína ocultos en paquetes de avena

detenida ezeiza cocaina

La sospechosa se negó a prestar declaración indagatoria, pero aportó la clave de su celular para que los investigadores pudieran analizarlo. Hasta el momento, en el teléfono no se encontró información respecto a una organización de narcotráfico.

El lunes, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky decidió procesarla con prisión preventiva por el delito de tentativa de contrabando de exportación de estupefacientes, según informó La Nación.

Liliana Isabel Aguilar Bahamonde había llegado a Buenos Aires el pasado 31 de octubre y su estadía iba a ser de una semana. Una vez en la ciudad, se hospedó en un hotel ubicado en Suipacha al 700, en el barrio porteño de San Nicolás. En Perú, la mujer se dedicaba a vender pollo frito en puesto en una playa.

“Teniendo en cuenta el modo en el cual se encontró acondicionada la sustancia estupefaciente, puede afirmarse sin duda alguna que se intentó ocultar la existencia de aquella al control del servicio aduanero”, remarcó el juez Aguinsky para quien “el rol de la imputada representa un eslabón estratégico de la organización criminal", por lo que destacó la necesidad de investigar los pasos previos de la procesada y cuáles serían sus movimientos en Florencia.