La ANMAT prohibió una serie de productos usados en tratamientos de belleza

Lo hizo por medio de la Disposición 342/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial en la que se advirtió sobre la prohibición de "uso, la comercialización y la distribución de los productos rotulados como: 1) Magic Thread, Polydioxanone Absorbable Suture. Sterilized by E.O. Gas. Dermax Co., Ltd. Caiku Building, Yuhua District Shijiazhuang, 050000, HeBei, China; 2) Devolux Poly-L-Lactic Acid. Reconstitute with 8 ml of sterile water for injection for subcutaneous or deep dermal injection 160 mg/Vial; y 3) Sutux Blunt Tip Microcannula.