ANMAT prohibió unos bálsamos labiales: qué marca no hay que comprar

Los productos prohibidos son: "Lip Balm Protector Labial marca Dots by Skinpurity, variedad Vainilla y Menta con lote MCE02 y vencimiento 05/24; Lip Balm Protector Labial marca Dots by Sinpurity, variedad Galletita de Limón con lote GI243 y vencimiento 03/25; Lip Balm Protector Labial marca Dots by Sinpurity, variedad Frutillas con Crema con lote MCJ01 y vencimiento 05/24; Lip Balm Protector Labial marca Dots by Sinpurity, variedad Sin sabor con lote GT241 y vencimiento 03/25; Lip Balm Protector Labial marca Dots by Sinpurity, variedad Chicle Globo con lote OJ119 y vencimiento 07/24; Lip Balm Protector Labial marca Dots by Sinpurity, variedad Frutos Rojos con lote OF151 y vencimiento 05/24; Lip Balm Protector Labial marca Dots by Sinpurity, variedad Playa y Nieve con lote 9K133 y vencimiento 02/24"