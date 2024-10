ANSES: cuánto recibirán las Pensiones No Contributivas por Vejez en octubre 2024

Los beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Vejez

Las Pensiones No Contributivas por Vejez están dirigidas a aquellas personas mayores de 70 años que no cuenten con ningún otro ingreso y se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Este beneficio es otorgado por la ANSES a quienes no hayan realizado aportes suficientes para acceder a una jubilación y cumplan con ciertos requisitos. Además, es importante que los solicitantes no posean bienes o ingresos que superen el monto establecido para esta pensión.

Para seguir recibiendo este beneficio, los pensionados deben asegurarse de mantener actualizados sus datos personales en la página oficial de la ANSES, dado que la falta de actualización puede llevar a la suspensión del pago. Este trámite es esencial para garantizar que el cobro se realice sin inconvenientes, y es recomendable hacerlo antes de las fechas clave del calendario de pagos.

Monto de la Pensión No Contributiva por Vejez

En octubre, el monto de las Pensiones No Contributivas por Vejez se verá incrementado en un 4,17%, de acuerdo con el ajuste por movilidad que la ANSES implementa mensualmente. Además, se sumará un bono de $70.000 para aquellos pensionados que perciban haberes menores a la jubilación mínima. Este ajuste es una ayuda importante para que los pensionados puedan afrontar los gastos diarios en un contexto de inflación creciente.

De esta manera, los pensionados podrán contar con un ingreso adicional que responde al aumento del costo de vida en el país. El monto exacto dependerá de la situación de cada beneficiario, pero este bono será un alivio para quienes reciben ingresos menores a la mínima establecida. Es fundamental que los beneficiarios verifiquen en la página de ANSES los detalles y su situación particular.

Calendario de pagos para octubre 2024

La ANSES ya ha publicado el calendario de pagos para el mes de octubre, en el cual se detalla el día correspondiente según la terminación del número de documento de cada beneficiario. Este cronograma es importante para que los pensionados planifiquen el cobro de sus haberes y el bono complementario. El pago comenzará a realizarse a partir del lunes 9 de octubre para aquellos con documentos terminados en 0, y continuará progresivamente hasta el final de mes.

Los beneficiarios pueden consultar en la página de ANSES el cronograma completo de pagos para octubre. De esta forma, se aseguran de conocer con precisión la fecha en la que podrán cobrar la pensión y el bono, y evitarán posibles aglomeraciones en las entidades bancarias. Para cualquier duda adicional, la ANSES también ofrece atención telefónica y consultas en su sitio web oficial.