ANSES: el aumento confirmado para la Asignación por Hijo en junio 2026
Con el nuevo índice de inflación confirmado, el organismo actualizará los montos de las prestaciones según lo establecido por la ley vigente.
Desde junio de 2026, la ANSES aplicará un nuevo aumento para la AUH y otras prestaciones sociales, tomando como referencia el último dato de inflación difundido por el INDEC. La suba también alcanzará a distintas asignaciones familiares.
El actual esquema de movilidad establece actualizaciones mensuales atadas al IPC. Así, la ANSES ajusta jubilaciones, pensiones y beneficios como la AUH, modificando los montos que cobrarán millones de familias argentinas en el próximo calendario de pagos.
El aumento por inflación en junio 2026
El esquema vigente de la AUH continúa con la retención mensual del 20% del beneficio. Ese porcentaje es abonado por la ANSES una vez que los titulares presentan la Libreta AUH, el documento que acredita la asistencia escolar, el calendario de vacunación y los controles de salud de los chicos.
La entrega de esta documentación sigue siendo un requisito indispensable para poder cobrar el dinero retenido por el organismo previsional.
Nuevo aumento de ANSES: monto de la AUH en junio
Con el incremento estimado del 2,6%, la ANSES ya proyecta los nuevos montos que tendrán las prestaciones sociales en junio de 2026. En ese contexto, la AUH alcanzaría un valor cercano a los $145.000 por hijo, aunque el pago mensual efectivo será menor debido a la retención obligatoria del 20%. Los valores previstos quedarían de la siguiente manera:
- AUH: $144.931
- AUH por discapacidad: $471.914
- Asignación familiar por hijo: $72.479,67
- Asignación familiar por hijo con discapacidad: $229.336,15
La ANSES mantendrá la retención del 20% de la AUH, monto que se cobra tras presentar la Libreta AUH. El beneficio alcanza a familias con hijos menores de 18 años, trabajadores informales y personas con bajos ingresos, además de incluir extras como el Complemento Leche para chicos de hasta 3 años.
Monto de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos
La Tarjeta Alimentar sigue destinada a titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas. La ANSES acredita el beneficio automáticamente junto al haber mensual, sin inscripción previa. Ahora, los montos de la Tarjeta Alimentar son estos:
- Familias con un hijo: $72.250
- Familias con dos hijos: $112.936
- Familias con tres hijos o más: $149.062
La suma entre la AUH y la Tarjeta Alimentar permite elevar significativamente los ingresos mensuales de muchas familias. El monto final varía según la cantidad de hijos incluidos dentro del beneficio y las prestaciones que cobre cada hogar.
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