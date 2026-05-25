ANSES: el aumento confirmado para la Asignación por Hijo en junio 2026

Nuevo aumento de ANSES: monto de la AUH en junio

Con el incremento estimado del 2,6%, la ANSES ya proyecta los nuevos montos que tendrán las prestaciones sociales en junio de 2026. En ese contexto, la AUH alcanzaría un valor cercano a los $145.000 por hijo, aunque el pago mensual efectivo será menor debido a la retención obligatoria del 20%. Los valores previstos quedarían de la siguiente manera:

AUH : $144.931

: $144.931 AUH por discapacidad : $471.914

: $471.914 Asignación familiar por hijo : $72.479,67

: $72.479,67 Asignación familiar por hijo con discapacidad: $229.336,15

La ANSES mantendrá la retención del 20% de la AUH, monto que se cobra tras presentar la Libreta AUH. El beneficio alcanza a familias con hijos menores de 18 años, trabajadores informales y personas con bajos ingresos, además de incluir extras como el Complemento Leche para chicos de hasta 3 años.

Monto de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar sigue destinada a titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas. La ANSES acredita el beneficio automáticamente junto al haber mensual, sin inscripción previa. Ahora, los montos de la Tarjeta Alimentar son estos:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $112.936

Familias con tres hijos o más: $149.062

La suma entre la AUH y la Tarjeta Alimentar permite elevar significativamente los ingresos mensuales de muchas familias. El monto final varía según la cantidad de hijos incluidos dentro del beneficio y las prestaciones que cobre cada hogar.