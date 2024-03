Bono especial de ANSES para jubilados: de qué se trata

Qué bono cobran los jubilados ANSES en marzo

En marzo, los jubilados de ANSES se beneficiarán con un bono especial como complemento al primer aumento del año, determinado por la fórmula de Movilidad. Este bono está dirigido específicamente a aquellos que perciben un haber inferior a $240.445 y consistirá en un adicional de $31.851, calculado en base a la diferencia entre el piso previsional y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El bono total ascenderá a $70.000 y será asignado exclusivamente a los titulares que cobren el haber mínimo, elevando su bruto básico a $204.445.

Este incremento beneficiará a diversas categorías de jubilados y pensionados, incluyendo a los inscritos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la Pensión no Contributiva por Vejez, la Pensión no Contributiva por Invalidez, la Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos, las Pensiones Graciables a cargo de ANSES, entre otras.

Calendario de pagos ANSES en marzo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

DNI terminados en 0: viernes 8 de marzo

viernes 8 de marzo DNI terminados en 1: lunes 11 de marzo

lunes 11 de marzo DNI terminados en 2: martes 12 de marzo

martes 12 de marzo DNI terminados en 3: miércoles 13 de marzo

miércoles 13 de marzo DNI terminados en 4: jueves 14 de marzo

jueves 14 de marzo DNI terminados en 5: viernes 15 de marzo

viernes 15 de marzo DNI terminados en 6: viernes 15 de marzo

viernes 15 de marzo DNI terminados en 7: lunes 18 de marzo

lunes 18 de marzo DNI terminados en 8: martes 19 de marzo

martes 19 de marzo DNI terminados en 9: miércoles 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 21 de marzo

jueves 21 de marzo DNI terminados en 2 y 3: viernes 22 de marzo

viernes 22 de marzo DNI terminados en 4 y 5: lunes 25 de marzo

lunes 25 de marzo DNI terminados en 6 y 7: martes 26 de marzo

martes 26 de marzo DNI terminados en 8 y 9: miércoles 27 de marzo