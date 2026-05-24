ANSES: el extra confirmado para junio y que beneficiará a un grupo de personas

En la práctica, el cálculo se realiza tomando el mayor ingreso percibido entre enero y junio de 2026, por lo que cualquier aumento previo dentro de ese período impacta directamente en el valor final del aguinaldo. A diferencia de otros refuerzos económicos, este pago no depende del nivel de ingresos ni de la categoría del beneficiario.

El aguinaldo se acredita a todos los jubilados y pensionados del sistema, mientras que bonos adicionales suelen estar dirigidos solo a quienes perciben haberes más bajos.

Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento

Con el aumento del 2,58% previsto para junio de 2026, la jubilación mínima se ubicará cerca de los $403.332. A partir de ese nuevo valor se determina el medio aguinaldo, que rondará los $201.666 para quienes cobran el haber mínimo.

De esta manera, durante este mes los jubilados que perciben la mínima recibirán el haber actualizado, el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000, lo que en conjunto llevará sus ingresos a $674.977.

Calendario de pagos confirmado por ANSES

Como es habitual en el organismo, el calendario de pagos se organiza según el último digito del DNI:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Jubilados y pensionados con haberes superiores