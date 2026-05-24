ANSES: el extra confirmado para junio y que beneficiará a un grupo de personas
Esta ayuda económica será entregada a todos los jubilados. Además, el organismo dio a conocer el calendario de pagos. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en junio una actualización en los haberes de jubilados y pensionados del 2,58%, en línea con la fórmula de movilidad y luego de conocerse la inflación de abril. Este ajuste impacta de forma automática y se deposita en conjunto con el bono extraordinario de $70.000, que seguirá vigente y está destinado a los que perciben la mínima.
Además, la medida contempla el pago de un refuerzo extraordinario que, en algunos casos, podría superar los $200.000, dependiendo de la categoría y el nivel de ingresos del beneficiario. Además, el organismo dio a conocer el calendario de pagos del sexto mes, que se rige según el último digito del DNI.
El pago extra que recibirán los jubilados en junio
El pago extra que reciben los jubilados a mitad de año corresponde al Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Este monto equivale al 50% del haber mensual más alto cobrado durante el primer semestre.
En la práctica, el cálculo se realiza tomando el mayor ingreso percibido entre enero y junio de 2026, por lo que cualquier aumento previo dentro de ese período impacta directamente en el valor final del aguinaldo. A diferencia de otros refuerzos económicos, este pago no depende del nivel de ingresos ni de la categoría del beneficiario.
El aguinaldo se acredita a todos los jubilados y pensionados del sistema, mientras que bonos adicionales suelen estar dirigidos solo a quienes perciben haberes más bajos.
Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento
Con el aumento del 2,58% previsto para junio de 2026, la jubilación mínima se ubicará cerca de los $403.332. A partir de ese nuevo valor se determina el medio aguinaldo, que rondará los $201.666 para quienes cobran el haber mínimo.
De esta manera, durante este mes los jubilados que perciben la mínima recibirán el haber actualizado, el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000, lo que en conjunto llevará sus ingresos a $674.977.
Calendario de pagos confirmado por ANSES
Como es habitual en el organismo, el calendario de pagos se organiza según el último digito del DNI:
Jubilados y pensionados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
Jubilados y pensionados con haberes superiores
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio
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