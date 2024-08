ANSES: ¿habrá bono de $70.000 para jubilados en septiembre?

En principio no se sabe si se abonaran los pagos correspondiente al monto de 70 mil pesos para las personas que contribuyeron toda su vida y a pensionados que cobran la mínima, en relación a eso, ese monto no recibió ninguna variación a pesar los aumentos otorgados. Si bien se espera que se realice el mes que viene a tan solo dos semanas no hay ninguna confirmación del organismo o de algún vocero que tenga el aval de Mariano de los Heros.