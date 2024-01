Jubilados ANSES cobran extra de $22.000: a quién corresponde

ANSES: plus de $22.000 para jubilados en febrero

Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 27.426, los jubilados y pensionados de la ANSES que perciben haberes mínimos y cuentan con 30 años o más de aportes efectivos tienen derecho a recibir el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

En situaciones donde el haber mínimo jubilatorio no alcance el monto del salario mínimo, la ANSES debe otorgar un suplemento o plus para alcanzar el 82%. En este contexto, un segmento de jubilados y pensionados podrá recibir un plus de $22.000 en febrero, con el objetivo de llegar a la suma de $127.000, que representa el 82% del SMVM.

Quiénes cobran el extra de ANSES de $22.000 en febrero

Percibir haberes mínimos.

Tener 30 años o más de aportes efectivos.

de aportes efectivos. No haber hecho uso de una moratoria para acceder a la jubilación.

Cómo chequear cuándo cobran los jubilados ANSES

Ingresar a anses.gob.ar o Mi Anses utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

utilizando el y la . Dirigirse a la pestaña de cobros para obtener información sobre la próxima acreditación.

También es posible realizar la consulta en anses.gob.ar/consultas/fecha-de-cobro, utilizando el número de CUIL o beneficio.