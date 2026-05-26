ANSES anunció un aumento inopinado y algunos jubilados cobrarán $4.072.503 con el aguinaldo

Las asignaciones familiares también reciben el mismo porcentaje de incremento. Los valores actualizados para junio quedan de la siguiente manera:

asignación universal por hijo: $141.286

asignación universal por hijo con discapacidad: $460.045

asignación familiar por hijo: $70.651

asignación familiar por hijo con discapacidad: $230.032

ANSES aclara que el monto de la AUH corresponde al valor general por cada hijo. El organismo también especifica que la asignación familiar por hijo contempla el primer rango de ingresos.

Jubilación mínima y máxima: montos actualizados para junio 2026

El aumento del 2,6% también impactará sobre el resto de las prestaciones previsionales y asistenciales que paga ANSES. Según los valores estimados para junio de 2026, los montos van a ser los siguientes:

Jubilación máxima: $2.715.002

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $322.780

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez y vejez: $282.432

En el caso de la PUAM y las pensiones no contributivas, lo más probable es que se mantenga el bono extraordinario, aunque el organismo suele confirmar oficialmente estos refuerzos más cerca de la fecha de pago.

De cuánto es el aguinaldo de junio para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados cobrarán en junio el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El pago corresponde al primer semestre de 2026 y ANSES lo depositará junto con el haber mensual. El aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. El cálculo contempla exclusivamente el haber previsional y no incluye el bono extraordinario otorgado por el Gobierno nacional.

Los beneficiarios de la jubilación mínima recibirán el medio aguinaldo calculado sobre los $393.174,10. El bono de $70.000 se abonará por separado y no integrará la base para determinar el SAC. Los titulares de pensiones también percibirán el aguinaldo según el monto de su prestación mensual. Cada beneficio tendrá un cálculo individual de acuerdo con el haber correspondiente.

Detalle del cálculo del medio aguinaldo (SAC)