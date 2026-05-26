Cambió ANSES: Sandra Pettovello activó las fechas de pago de asignaciones para junio 2026

Qué montos se acreditan en las fechas asignadas por la ANSES

Se confirma que los titulares encontrarán disponible en sus cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social el 80% de la asignación incrementada por movilidad, lo que representa una suma neta directa por cada menor registrado. A este valor base se le adiciona el monto de la Tarjeta Alimentar, el cual se transfiere en la misma jornada para simplificar el flujo de fondos.