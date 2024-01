ANSES: en qué consiste la "ayuda económica previsional" y cómo acceder

Cómo acceder a la ayuda económica que brindará el Gobierno en febrero:

Para acceder a la ayuda económica proporcionada por el Gobierno en febrero, los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite de inscripción previa. La ayuda será otorgada automáticamente a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos y cobren a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Quiénes cobran la “ayuda económica previsional” en ANSES:

La "ayuda económica previsional" será destinada a tres grupos que reciben sus pagos a través de la ANSES. Estos grupos incluyen a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Requisitos para cobrar la ayuda económica de ANSES en febrero:

Para recibir la ayuda económica de ANSES en febrero, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Uno de los requisitos principales es no superar el haber jubilatorio mínimo establecido, que es de $105.713 según la Ley de Movilidad. Aquellos que superen este monto recibirán un bono variable que se ajustará hasta alcanzar un tope de $160.712,61. No es necesario realizar ninguna inscripción previa para recibir este beneficio, y la ayuda económica no será sujeta a descuentos ni será computable para otros conceptos.