Apagón masivo en AMBA: Unicenter, sin luz en plena temporada
El concurrido shopping de Martínez, que en diciembre se inundó, volvió a ser noticia este jueves por los masivos cortes de luz.
En plena ola de calor, y con las tarifas cada vez más caras, un nuevo apagón afectó a varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con masivos cores de luz en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades de zona oeste y norte del conurbano, y hasta el coqueto y siempre concurrido Unicenter Shoppping.
Los cortes comenzaron cerca de las 15 horas. Mientras la página del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) permanece caída, usuarios tanto de Edenor como de Edesur, de diferentes sectores, denunciaban los cortes.
Colegiales, Palermo, Recoleta, Liniers, Villa Luro, Núñez, Flores, Caballito; eran algunos de los barrios porteños afectados. En tanto, en la zona norte los cortos llegaron a la localidad de Martínez, y el siempre concurriendo shopping Unicenter no pudo salvarse.
El centro comercial más grande del AMBA venía de ser noticia por inundarse el mes pasado, en uno de los temporales que azotaron al conurbano bonaerense.
NOTA EN DESARROLLO
