Masivo apagón en AMBA: cuáles son los principales barrios que se vieron afectados
En medio de las altas temperaturas, varios barrios del AMBA registraron falta de suministro eléctrico. Qué barrios son los afectados.
La jornada de este jueves se volvió un verdadero calvario para miles de vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En medio de un clima asfixiante, marcado por el cuarto día consecutivo de una intensa ola de calor, un apagón masivo dejó a oscuras a una gran parte de la población. El incidente comenzó a registrarse minutos después de las 14:30, coincidiendo con el pico de temperaturas que rozaron los 36 grados y una demanda energética que ponía al límite el sistema nacional.
La gravedad de la situación fue detallada por la periodista Rosalía Costantino en la pantalla de C5N, quien brindó los primeros datos oficiales sobre el origen de la falla. Según la comunicadora, alrededor de las 14:45 se produjo un desperfecto técnico que provocó que cuatro líneas de alta tensión de la empresa Edenor, encargadas de suministrar energía al corredor norte del área metropolitana, quedaran fuera de funcionamiento. Este fallo sistémico tuvo un impacto inmediato y masivo: aproximadamente 123 mil hogares se quedaron sin suministro eléctrico de manera simultánea.
El alcance del corte fue extenso y afectó puntos estratégicos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los reclamos de los usuarios se multiplicaron rápidamente en barrios como Colegiales, Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez y Saavedra, extendiéndose también hacia Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. La falta de energía en estas zonas no solo afectó a las viviendas particulares, sino también a la actividad comercial en un horario de alta concurrencia.
En la provincia de Buenos Aires, la situación no fue distinta. El norte del conurbano sufrió las mayores interrupciones, con reportes provenientes de Vicente López, Munro, Florida y Martínez, además de localidades como Boulogne, San Martín y Tigre. Por otro lado, la zona oeste también se vio alcanzada por el apagón, registrándose fallas en el servicio en Ramos Mejía, Haedo, Ciudadela, Caseros y Santos Lugares, entre otros puntos del partido de Tres de Febrero.
La crisis energética no se limitó al ámbito doméstico, sino que golpeó con fuerza al transporte público, complicando el regreso a casa de miles de trabajadores. La empresa concesionaria del Subte confirmó que la línea D debió interrumpir su servicio por completo, dejando las formaciones sin circulación ante la falta de tensión eléctrica. En paralelo, la línea H logró mantenerse operativa, aunque con importantes demoras que dificultaron el tránsito de los pasajeros.
Uno de los puntos más críticos durante la emergencia fue la falta de canales oficiales para consultar el estado del servicio. Durante varias horas, los usuarios no pudieron acceder a la base de datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), ya que su página web oficial se encontraba fuera de línea, lo que incrementó la incertidumbre de la población. Actualmente, tanto la empresa Edenor como las autoridades energéticas se encuentran realizando peritajes para determinar con exactitud las causas que provocaron la caída de las líneas de alta tensión.
