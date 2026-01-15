Masivo apagón en AMBA: cuáles son los principales barrios que se vieron afectados

La crisis energética no se limitó al ámbito doméstico, sino que golpeó con fuerza al transporte público, complicando el regreso a casa de miles de trabajadores. La empresa concesionaria del Subte confirmó que la línea D debió interrumpir su servicio por completo, dejando las formaciones sin circulación ante la falta de tensión eléctrica. En paralelo, la línea H logró mantenerse operativa, aunque con importantes demoras que dificultaron el tránsito de los pasajeros.

Uno de los puntos más críticos durante la emergencia fue la falta de canales oficiales para consultar el estado del servicio. Durante varias horas, los usuarios no pudieron acceder a la base de datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), ya que su página web oficial se encontraba fuera de línea, lo que incrementó la incertidumbre de la población. Actualmente, tanto la empresa Edenor como las autoridades energéticas se encuentran realizando peritajes para determinar con exactitud las causas que provocaron la caída de las líneas de alta tensión.