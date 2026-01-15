Tras el apagón en AMBA, se largó la tormenta: los videos de las lluvias en el conurbano

Zona Oeste: Se reportaron lluvias intensas y ráfagas en Morón, Castelar, Caseros y Ramos Mejía (justo la zona donde se originó la falla eléctrica).

CABA: Las nubes negras ya cubrieron gran parte de la Ciudad. Empezó a lloviznar en barrios como Liniers, Mataderos y Villa Lugano , y se está desplazando hacia el centro y norte (Palermo/Belgrano).

Zona Sur: Se registran chaparrones en Ezeiza, Canning y San Vicente.

lluvia2

lluvia3

lluvia4

Lo que tenés que saber para las próximas horas:

El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes. Esto significa que puede haber mucha caída de agua en poco tiempo, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y actividad eléctrica. Se espera que tras la lluvia la temperatura baje drásticamente. Para mañana viernes, se prevé una mínima de 18° y una máxima que no superará los 28°.