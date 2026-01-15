Tras el apagón en AMBA, se largó la tormenta: los videos de las lluvias en el conurbano
Distintas localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -especialmente las sureñas- ya son testigos de las precipitaciones que traerán alivio.
Después del apagón y con la térmica tocando los 36°, las lluvias empezaron a asomar en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tal como anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con su alerta a corto plazo, el frente frío comenzará a entrar con fuerza a la brevedad.
Barrios y zonas donde ya empezó a llover:
Las tormentas están entrando desde el oeste y el sur, avanzando hacia el Río de la Plata:
Zona Oeste: Se reportaron lluvias intensas y ráfagas en Morón, Castelar, Caseros y Ramos Mejía (justo la zona donde se originó la falla eléctrica).
CABA: Las nubes negras ya cubrieron gran parte de la Ciudad. Empezó a lloviznar en barrios como Liniers, Mataderos y Villa Lugano, y se está desplazando hacia el centro y norte (Palermo/Belgrano).
Zona Sur: Se registran chaparrones en Ezeiza, Canning y San Vicente.
Lo que tenés que saber para las próximas horas:
El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes. Esto significa que puede haber mucha caída de agua en poco tiempo, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y actividad eléctrica. Se espera que tras la lluvia la temperatura baje drásticamente. Para mañana viernes, se prevé una mínima de 18° y una máxima que no superará los 28°.
Si en tu zona todavía no volvió la luz, la lluvia puede ser un arma de doble filo: por un lado refresca y ayuda a que no recalienten los cables, pero por otro, si hay mucha actividad eléctrica o ramas caídas, las cuadrillas de Edenor y Edesur podrían demorar un poco más por seguridad.
Si estás en la calle, recordá que por el apagón todavía hay muchos semáforos que no funcionan y, con el piso mojado, el tránsito se va a poner bastante complicado.
