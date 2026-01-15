Apagón masivo en AMBA: así se vivió el abrupto corte de luz en la televisión
Mientras Jimena Monteverde arrancaba la conducción de "La Cocina Rebelde" (El Trece), el apagón sorprendió a todos y el momento no tardó en viralizarse.
Este jueves 15 de enero, un fallo crítico en el suministro eléctrico dejó a más de 800.000 usuarios sin luz en el AMBA. El incidente ocurrió después de las 14:30, coincidiendo con picos de calor que superaron los 36°C de sensación térmica.
De acuerdo a la Secretaría de Energía, el colapso se originó por la salida de servicio de cuatro líneas de alta tensión en el tramo Morón-Rodríguez, restando 3.000 MW al sistema. Aunque la falla afectó principalmente a Edenor, los clientes de Edesur también sufrieron las consecuencias del desbalance.
Pero lo que, sin duda, afectó a miles de hogares en Capital Federal y Gran Buenos Aires, también se vivió con sorpresa total en la televisión: mientras Jimena Monteverde se disponía a conducir "La Cocina Rebelde" por la pantalla de El Trece, de repente, se quedó a oscuras.
Como era de esperarse, el momento se volvió viral rápidamente. ¡Mirá!
