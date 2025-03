Apagón masivo en el AMBA: así tuvo que tirar toda la comida de la heladera una usuaria

Se estima que casi dos millones de personas estuvieron sin servicio el miércoles y por varias horas, en medio de la ola de calor. Desde Edesur explicaron que el corte de luz en su área de concesión se debió a una falla en una línea de alta tensión que afectó a varias de subestaciones.

Si bien cerca de las 19 se restituyó el suministro a todos los clientes afectados por la salida de servicio de líneas de alta tensión, todavía se registran fallas puntuales en la red de media y baja.

Un caso particular se da en el límite de las localidades de Valentín Alsina y Gerli, partido bonaerense de Lanús, donde varios vecinos están sin luz desde hace 20 días. Según mostraba la página de Edesur, a este jueves eran 270 los usuarios afectados en esa zona.

El problema es previo al apagón masivo pero se suma a los reclamos generalizados por la falta de suministro eléctrico. Vecinos reclaman que desde la empresa distribuidora enviaron a una cuadrilla terciarizada a arreglar la caja que distribuye el servicio pero, una vez en el lugar, los operarios les indicaron que "no estaban autorizados" a realizar las reparaciones.

En este marco, Patricia, una de las vecinas afectadas, expuso su indignación por los cortes de luz. Según contó, tuvo que tirar 250 mil pesos de mercadería que había comprado.

apagon masivo usuaria tira comida

“Estuvimos sin luz, sin agua, perdimos toda la mercadería que compramos. Tiré seis bolsas del freezer, hoy tiré lo que quedaba en la heladera, porque nos dieron luz unas quince horas y volvimos a poner las cosas”, detalló la jubilada.

Indignada, aseguró que hicieron “más de treinta reclamos en Edesur y en el ENRE”, pero solo les responden con un bot. “Nos tienen boludeándonos hace diez días”, expresó.

“Vienen las cuadrillas contratadas y dicen que no pueden hacer nada. Vienen los de Edesur y dicen que tiene que venir un ingeniero a verificar si no es de los cables de abajo. No les importa nada. Hay gente mayor, gente enferma, vecinos de casi 90 años. Encima aumenta la luz, son una basura”, expuso.

Cerca del mediodía, varios operarios se encontraban trabajando en el lugar para intentar solucionar la problamática. En las imágenes se pudo ver incluso un poste de luz caído sobre la vereda que afectaba al tendido eléctrico del lugar.