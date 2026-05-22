Apagón: incendio en una subestación de Edesur en Caballito dejó a varios barrios sin luz
El incidente fue en la central ubicada en Río de Janeiro y Antonio Machado.
Un incendio de gran magnitud y la explosión de un transformador ocurridos en la madrugada de este viernes en una subestación eléctrica de Edesur dejó a más de 100 mil usuarios sin luz en la Ciudad de Buenos Aires.
El apagón afecta a Caballito, Almagro, Villa Crespo y La Paternal, entre otras zonas de CABA.
Por el momento, unos 17 mil hogares permanecen sin suministro en Caballito, mientras que el alumbrado público y los semáforos se encuentran fuera de servicio en puntos críticos, como en la zona de Avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz.
Video: incendio en una subestación de Edesur en Caballito
Al menos tres dotaciones de Bomberos Voluntarios y de la Ciudad lograron controlar las llamas, mientras que el SAME confirmó que afortunadamente no se registraron heridos.
La zona se encuentra vallada por la policía y con el tránsito totalmente interrumpido.
Prevén pico de demanda eléctrica por el frío extremo: piden hacer un uso eficiente de la energía
El pronóstico del tiempo hizo prender las alertas, ya no por precipitaciones sino por la masa de aire frío que se avecina sobre gran parte del territorio nacional como una antesala al invierno. Por eso, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) emitió este lunes un aviso sobre el pico de consumo que ya fue registrado.
La recomendación atañe no sólo a comercios y fábricas sino también a los hogares, en una jornada en la que se espera un pico proyectado de 22.867 MW hacia las 21 horas, cuando la mayor parte de la población ya se encuentre en sus casas, necesitada de luz artificial y calefacción.
Por mucho que el sol y el cielo azul estén auspiciosos este lunes por la tarde en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una madrugada de 5 grados para empezar el martes. Las calefacciones, aires acondicionados y caloventores estarán a la orden del día.
De hecho, todas las mañanas de esta semana tendrán jornadas con temperaturas mínimas a partir de -1o en Jujuy, por ejemplo, y hasta 11o en Misiones.
En el AMBA, compañías como Edenor empezaron a emitir sus recomendaciones haciendo énfasis en el uso hogareño de la energía con "tips" como "usá el aire acondicionado en 22°C", o "calefaccioná tu casa de forma eficiente".
Según informó el sitio Ámbito.com, la matriz eléctrica actual todavía depende en un 47% de fuentes térmicas, mientras que la energía hidroeléctrica renovable representa un 23%.
En tercer lugar figuran las fuentes renovables contempladas en la Ley 26.190, con un 18%; en cuarto, las fuentes nucleares son el origen del 7% de la energía y el resto, un 5% es importado.
La compañía Edesur informó cuáles son los aparatos más eficientes a la hora de calefaccionar un ambiente, y entre las recomendaciones más actualizadas está la de elegir equipos clase A o superior.
Cuál es el sistema de calefacción que más energía gasta:
- Caloventor de 2000 W: consume aproximadamente 2 kWh por hora.
- Estufa de cuarzo (dos velas): 1,20 kWh por hora.
- Aire acondicionado en modo calor: 1,01 kWh por hora.
- Radiador eléctrico estándar: 0,96 kWh por hora.
- Panel eléctrico de bajo consumo: 0,60 kWh por hora.
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