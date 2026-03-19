Apareció Esmeralda: cómo fue el operativo de búsqueda en Cosquín

A su vez, una vidente se había presentado en la Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2 de Cosquín y señaló que a Esmeralda se la habían llevado en un auto rojo. Hasta el momento, el dato no pudo ser comprobado por la Justicia.

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Desde el momento en que la madre de la nena denunció la desaparición ante la policía local se puso en marcha un operativo gran magnitud. Los procedimientos incluyeron rastrillajes intensivos en el río Cosquín y zonas de vegetación cercanas a la vivienda, patrullajes pedestres en todo el barrio San José Obrero, el uso de drones con detección térmica, la colaboración de perros rastreadores especializados en búsqueda de personas y la revisión casa por casa en la zona para encontrar cualquier indicio.

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Además, se realizaron controles vehiculares en rutas clave como la autopista Córdoba–Carlos Paz, la ruta 28 y el camino al Pan de Azúcar. En este sentido, vecinos reclamaron que la policía no cortó las rutas de inmediato tras conocerse la desaparición de Esmeralda.

A nivel nacional, el Ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía, lo que implicó la difusión inmediata de la imagen de la menor en rutas, aeropuertos y pasos fronterizos, junto con controles reforzados en distintas provincias, especialmente en el norte del país.

En paralelo, vecinos se organizaron por su cuenta y participan activamente en la búsqueda, recorriendo sectores y aportando información a las autoridades.

Finalmente, la nena fue encontrada sana y salva en una zona descampada. Según las primeras informaciones, el hallazgo se produjo cerca de su casa.