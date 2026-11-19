Al llegar al lugar, el operario advirtió sobre el peligro que significaba la fuga para los vecinos de la cuadra. Mientras estaba trabajando en el lugar, se produjo la explosión.

García quedó atrapado entre los escombros. Su cuerpo fue retirado por los bomberos horas más tarde, pero no pudo ser reconocido debido al estado en el que se encontraba.

Esta semana comenzaron los trabajos de demolición de estructuras afectadas. (Foto gentileza: Mono Gómez)

La segunda víctima fatal es Néstor Julián D’Alessandro, compañero de García. El hombre, de 44 años, murió en la madrugada de este jueves tras permanecer casi una semana internado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el mencionado medio, D’Alessandro tenía una larga trayectoria dentro de la compañía, donde ingresó en 2007.

A raíz de su fallecimiento, en el caso intervino la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la autopsia del trabajador se llevará a cabo en la Morgue Judicial de la Nación

Por la explosión a causa de la rotura de un caño de gas en Remedios de Escalada 30 personas resultaron heridas con lesiones de diferente consideración. Hasta el momento, cuatro permanecen internadas con quemaduras graves.