Identificaron a los dos operarios que murieron en la explosión de Lanús
Uno de ellos perdió la vida el mismo día del estallido, mientras que el otro trabajador permaneció internado casi una semana en grave estado antes de fallecer.
A casi una semana de la explosión en Remedios de Escalada, partido de Lanús, la Justicia confirmó las identidades de los dos operarios fallecidos. El estallido dejó además 30 personas heridas, cuatro de las cuales permanecen internadas en grave estado, con quemaduras que les afectaron entre el 40% y el 90% del cuerpo.
La primera víctima fue Marcelo García, de 47 años, trabajador de Metrogas. Sus restos pudieron ser identificados luego de un análisis de ADN que se llevó a cabo en un laboratorio de la localidad bonaerense de Junín y que fue cotejado con muestras tomadas a un familiar.
Según publicó Infobae, el hombre era padre de dos nenes, de 6 y 8 años, y trabajaba desde hacía mas de diez años para la empresa.
Su familia había participado activamente en las movilizaciones que se realizaron luego del hecho. Fueron sus hermanos quienes reclamaron a viva voz falta de información oficial respecto a su búsqueda hasta que, a comienzos de semana, una sobrina de García indicó que la Fiscalía les había tomado muestras para realizar el cotejo de ADN.
García permanecía desaparecido desde el 13 de noviembre. Había sido convocado para atender la fuga de gas en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea tras un llamado de alerta por parte de los trabajadores de la empresa tercerizada Exgadet S.A..
Al llegar al lugar, el operario advirtió sobre el peligro que significaba la fuga para los vecinos de la cuadra. Mientras estaba trabajando en el lugar, se produjo la explosión.
García quedó atrapado entre los escombros. Su cuerpo fue retirado por los bomberos horas más tarde, pero no pudo ser reconocido debido al estado en el que se encontraba.
La segunda víctima fatal es Néstor Julián D’Alessandro, compañero de García. El hombre, de 44 años, murió en la madrugada de este jueves tras permanecer casi una semana internado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires.
Según el mencionado medio, D’Alessandro tenía una larga trayectoria dentro de la compañía, donde ingresó en 2007.
A raíz de su fallecimiento, en el caso intervino la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la autopsia del trabajador se llevará a cabo en la Morgue Judicial de la Nación
Por la explosión a causa de la rotura de un caño de gas en Remedios de Escalada 30 personas resultaron heridas con lesiones de diferente consideración. Hasta el momento, cuatro permanecen internadas con quemaduras graves.
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