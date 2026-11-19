Desde La Campagnola indicaron que "el modelo mundial ha migrado hacia el abastecimiento del producto terminado envasado en origen", por lo que se presume que empezará a importar las latas listas para venderlas en las góndolas de todo el país, con los mismos productos.

Mientras tanto, la compañía seguirá operando sus negocios de mermeladas, salsas listas y otros alimentos en las plantas que funcionan en San Luis, San Juan, Mendoza y Catamarca.

Por ejemplo, la marca tiene varias fincas en Mendoza y una planta procesadora de pulpa en San Rafael.

Alguna de esas locaciones están en la mesa para los empleados de Mar del Plata, porque desde la compañía confirmaron que pondrán "a disposición de la totalidad del personal afectado la posibilidad de reubicarse dentro de otras fábricas de la empresa".

Quienes prefieran permanecer en Mar del Plata serán despedidos, y "se garantizarán todos los esquemas previstos en la normativa laboral vigente".