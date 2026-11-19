La Campagnola cerró su planta de conservas de pescado en Mar del Plata: qué pasará con los 75 empleados
Desde el Grupo Arcor informaron que la decisión obedece a "una profunda transformación" del mercado, tanto en Mar del Plata como a nivel global.
El Grupo Arcor anunció esta semana el cierre definitivo de la planta de La Campagnola en Mar del Plata, una de las locaciones icónicas de la producción local de conservas de pescado. Ahora deberá resolverse la situación de 75 empleados que ya estaban sin tareas.
La planta de La Campagnola era ícono del puerto de Mar del Plata, pero hacía tiempo que ya no estaba en funcionamiento. Sin embargo seguía teniendo empleados en su nómina, que podrían ser reubicados en otras fábricas del Grupo Arcor, según informaron en un comunicado oficial.
El conglomerado de empresas del rubro de la alimentación informó que la industria de conservas se encuentra en "una profunda transformación" dada la falta de materia prima extraída del Mar Argentino (en el caso del atún), el exceso de importaciones de productos terminados y la baja en la entrada de pesca de otras aguas, como la caballa.
"La combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible", señalaron en un comunicado citado por medios como Infobae o La Voz.
La crisis económica y la apertura indiscriminada de exportaciones no hicieron más que agravar el escenario, pero hacía años que la compañía ya importaba atún congelado desde Ecuador al no tener permitida la pesca de ese animal en aguas argentinas.
Desde La Campagnola indicaron que "el modelo mundial ha migrado hacia el abastecimiento del producto terminado envasado en origen", por lo que se presume que empezará a importar las latas listas para venderlas en las góndolas de todo el país, con los mismos productos.
Mientras tanto, la compañía seguirá operando sus negocios de mermeladas, salsas listas y otros alimentos en las plantas que funcionan en San Luis, San Juan, Mendoza y Catamarca.
Por ejemplo, la marca tiene varias fincas en Mendoza y una planta procesadora de pulpa en San Rafael.
Alguna de esas locaciones están en la mesa para los empleados de Mar del Plata, porque desde la compañía confirmaron que pondrán "a disposición de la totalidad del personal afectado la posibilidad de reubicarse dentro de otras fábricas de la empresa".
Quienes prefieran permanecer en Mar del Plata serán despedidos, y "se garantizarán todos los esquemas previstos en la normativa laboral vigente".
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