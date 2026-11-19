Con esta ratificación, el Gobierno asegura el mantenimiento de los beneficios jubilatorios diferenciales para los rubros comprendidos en la norma. A diferencia del sistema general, esta modalidad disminuye tanto la edad mínima como el tiempo de aportes exigidos, con el objetivo de equilibrar el impacto que la exposición sostenida a estas condiciones tiene sobre el bienestar y la longevidad laboral de los empleados.