Sandra Pettovello confirma la aplicación del Decreto 1852/75 que permite jubilarse a los 50 años: cómo acceder
Bajo la conducción de Sandra Pettovello, Capital Humano reafirma el régimen de jubilación anticipada por tareas insalubres.
A través del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Ejecutivo nacional confirmó la continuidad del Decreto 1852/1975. Se trata de una pieza fundamental dentro de los regímenes previsionales especiales del país, creada para resguardar a quienes desarrollan labores de riesgo extremo, en ambientes insalubres o bajo exigencias que aceleran el deterioro físico y mental.
Con esta ratificación, el Gobierno asegura el mantenimiento de los beneficios jubilatorios diferenciales para los rubros comprendidos en la norma. A diferencia del sistema general, esta modalidad disminuye tanto la edad mínima como el tiempo de aportes exigidos, con el objetivo de equilibrar el impacto que la exposición sostenida a estas condiciones tiene sobre el bienestar y la longevidad laboral de los empleados.
Jubilación a los 50 años en ANSES: qué establece el Decreto 1852/75 avalado por Sandra Pettovello
Dentro del sistema previsional argentino existen regímenes diferenciales diseñados para proteger a trabajadores expuestos a condiciones insalubres, de alto riesgo o de envejecimiento prematuro. A diferencia del régimen ordinario, estas disposiciones reducen tanto el límite de edad como el tiempo de aportes requeridos para compensar el desgaste físico provocado por la actividad laboral.
Más allá de otros esquemas específicos que fijan el retiro a los 52 años con 25 de servicio —como sucede en dragado y balizamiento—, el Decreto 1852/1975, cuya aplicación fue confirmada por la cartera de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, permite acceder al beneficio previsional a partir de los 50 años en los siguientes rubros:
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Siderurgia y fundición: 50 años de edad y 25 de aportes para quienes desempeñan tareas frente a altas temperaturas o en contacto con metales fundidos.
Petróleo y gas (tareas de campo): 50 años de edad y 25 de aportes para operarios abocados directamente a labores de exploración y perforación.
Minería subterránea: 50 años de edad y 25 de aportes para el personal que cumple funciones en socavones.
Industria del vidrio y vitivinicultura: 50 años de edad y 25 de aportes para trabajadores expuestos a hornos de calor extremo o sustancias químicas.
Producción de rayón: 50 años de edad y 30 de aportes para empleados dedicados a la elaboración o manipulación de esta fibra artificial.
Industria frigorífica y de la carne: 50 años de edad y 27 de aportes para trabajadoras sometidas de forma permanente a niveles elevados de ruido o contaminación acústica.
Condiciones y documentación exigida por ANSES para la jubilación anticipada
Para iniciar el trámite bajo esta modalidad especial, el organismo previsional establece dos criterios centrales:
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Certificación explícita de insalubridad: La documentación laboral emitida por el empleador debe detallar de manera clara e inequívoca que las funciones desempeñadas entran en la categoría de insalubres. Sin esa constancia formal, el expediente no será evaluado dentro del régimen diferencial.
Prorrateo por trayectoria mixta: En los casos en que el solicitante combine períodos de trabajo común con etapas en tareas insalubres, ANSES aplicará un cálculo proporcional para definir tanto la edad mínima necesaria como la cantidad total de años de aporte exigidos.
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