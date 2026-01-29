Asalto a plena luz del día en Mar del Plata: un turista fue atacado al llegar a la playa
El violento robo ocurrió en la zona norte de Mar del Plata, cuando una familia arribaba a Playa Estrada. El ladrón actuó con rapidez y escapó en un auto que lo esperaba.
La inseguridad volvió a instalarse como una de las principales preocupaciones en la Costa Atlántica en plena temporada de verano. Este martes, a media tarde y con un gran movimiento de turistas en la zona norte de Mar del Plata, un hombre fue víctima de un asalto cuando llegaba junto a su familia a Playa Estrada. robo
El episodio ocurrió a plena luz del día, quedó registrado en un video tomado con un celular y rápidamente se viralizó en redes sociales por la violencia y la impunidad con la que actuó el delincuente. Según se observa en las imágenes, el ataque fue rápido y sorpresivo. El ladrón aprovechó el momento en que la familia descendía del vehículo y se disponía a ingresar a la playa para arrebatarle al turista una cadenita y otros objetos personales.
La víctima apenas tuvo margen para reaccionar y, aunque intentó correrlo, el asaltante logró escapar con facilidad gracias a la logística previamente organizada. El video muestra el momento posterior al robo, cuando el delincuente huye corriendo desde la zona de la playa, cruza la avenida Félix U. Camet -una de las arterias más transitadas del sector- entre autos, peatones y familias que circulaban por el lugar, y se dirige hacia un automóvil que lo esperaba del otro lado de la calzada.
La maniobra generó instantes de extrema tensión, tanto por el riesgo de ser atropellado como por el peligro que representó para quienes transitaban por la zona. Durante la grabación se escucha el grito desesperado de una mujer que presenció toda la secuencia y no puede ocultar su bronca e impotencia: “¡Hijo de p*, qué hiciste!”, exclama mientras el ladrón se sube al vehículo y se da a la fuga.
La frase resume el clima que se vivió en Playa Estrada, donde muchas personas estaban disfrutando de la jornada y quedaron conmocionadas por lo sucedido. El delincuente escapó en el auto conducido por un cómplice, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un robo planificado y no de un hecho aislado. Fuentes consultadas indicaron que, tras el asalto, se iniciaron actuaciones para identificar el vehículo utilizado en la fuga y dar con los responsables.
El material audiovisual será clave para la investigación, ya que permite reconstruir la secuencia del ataque y podría aportar datos sobre la identidad del agresor. Vecinos y comerciantes de la zona norte aseguraron que este tipo de episodios se repiten con frecuencia, especialmente en los accesos a las playas, y reclamaron mayor presencia policial y controles preventivos.
