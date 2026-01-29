Asalto a plena luz del día en Mar del Plata: un turista fue atacado al llegar a la playa

El episodio ocurrió a plena luz del día, quedó registrado en un video tomado con un celular y rápidamente se viralizó en redes sociales por la violencia y la impunidad con la que actuó el delincuente. Según se observa en las imágenes, el ataque fue rápido y sorpresivo. El ladrón aprovechó el momento en que la familia descendía del vehículo y se disponía a ingresar a la playa para arrebatarle al turista una cadenita y otros objetos personales.