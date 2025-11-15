Aseguran que Máximo Thomsen está aislado en la cárcel de Melchor Romero: qué le pasó

En el caso de Ciro Pertossi, condenado a prisión perpetua, se encuentra en otro pabellón y conserva una rutina compuesta por salidas al patio y visitas semanales. Su hermano, Luciano Pertossi, también recibió perpetua y, con 23 años, permanece aislado por un episodio en el que habría intentado quitarse la vida, aunque su familia lo desmintió de manera enfática.

rugbiers hermanos pertossi Luciano y Ciro Pertossi.

Respecto de Enzo Comelli, cumple también prisión perpetua y sostiene una participación activa en actividades colectivas, sobre todo deportivas y recreativas. Algo similar sucede con Matías Benicelli, quien asiste de manera regular a clases y distintos talleres formativos.

enzo comelli nicolas cinalli Enzo Comelli | Blas Cinalli

Blas Cinalli, sentenciado a 15 años, sigue la programación habitual del penal, que incluye actividades recreativas, talleres y educación física. En la misma línea, Ayrton Viollaz, también con una pena de 15 años, forma parte de propuestas educativas y recreativas que se brindan dentro de Melchor Romero.

Por último, Lucas Pertossi, el mayor de todos, con 26 años, cumple su condena de 15 años mientras avanza con sus estudios. Tal como relató su padre, se inscribió en la carrera de abogacía y participa en talleres de cocina y huerta, en una búsqueda de aprovechar al máximo el tiempo en prisión.

Lucas Pertossi Lucas Pertossi.