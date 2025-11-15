Así fue el momento en que el clan Sena fue declarado culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Tras revelarse la noticia, también trascendió el video donde los tres mayores implicados recibieron el duro veredicto: "Hecho número 1, César Mario Alejandro Sena. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado César Mario Alejandro Sena conforme el requerimiento de la acusación culpable como autor del delito de homicidio agravado por A, el vínculo, B, violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime el día 15 del mes de noviembre del año 2025 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco", comenzó leyendo una de las integrantes del jurado.