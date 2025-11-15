Así fue el momento en que el clan Sena fue declarado culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski
César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron un adverso veredicto este sábado, tras matar y quemar el cuerpo de la joven.
Este sábado, finalmente, llegó el veredicto para el clan Sena por parte de un jurado popular en Chaco: César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron declarados culpables del femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023, de acuerdo a la investigación.
Tras revelarse la noticia, también trascendió el video donde los tres mayores implicados recibieron el duro veredicto: "Hecho número 1, César Mario Alejandro Sena. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado César Mario Alejandro Sena conforme el requerimiento de la acusación culpable como autor del delito de homicidio agravado por A, el vínculo, B, violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime el día 15 del mes de noviembre del año 2025 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco", comenzó leyendo una de las integrantes del jurado.
Y añadió, en dirección a la madre del femicida: "Hecho número 1, Marcela Verónica Acuña. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Marcela Verónica Acuña conforme el requerimiento de la acusación culpable en el carácter de partícipe primario del delito de homicidio agravado por A, el vínculo, B, violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime el día 15 del mes de noviembre del año 2025 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Finalmente, se refirió al padre del clan Sena: "Hecho número 1, Emerenciano Sena. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Emerenciano Sena conforme el requerimiento de la acusación culpable en el carácter de partícipe primario del delito de homicidio agravado por A, el vínculo, B, violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime el día 15 del mes de noviembre del año 2025 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario