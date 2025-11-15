Otro trágico accidente en la Autopista Buenos Aires-La Plata: un nene murió atropellado

Fuentes de la Comisaría 8° de Quilmes, con jurisdicción en la zona del siniestro, indicaron que el rodado que causó la muerte del nene era conducido por Patricio Nicolás Passarello, de 25 años, empleado y domiciliado en La Plata, quien fue aprehendido y trasladado a dependencia policial por orden de la UFI22 del Departamento Judicial Quilmes.