El conmovedor mensaje de la madre de Cecilia Strzyzowski tras la condena al clan Sena: "Tranquila"

Los culpables del crimen de Cecilia Strzyzowski

César Sena, quien era pareja de la víctima, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, mientras que sus padres lo fueron en carácter de partícipes primarios del mismo delito.

Tres colaboradores del Clan Sena también fueron condenados por el jurado chaqueño: Gustavo Obregón por encubrimiento agravado, al igual que Fabiana González, y Gustavo Melgarejo del delito de encubrimiento simple.

En tanto, Griselda Reynoso fue la única declarada no culpable, por lo que su abogada defensora, Celeste Ojeda, pidió que se dicte la absolución de su asistida y la jueza técnica Dolly Fernández accedió, ordenando su inmediata libertad.