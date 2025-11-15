El conmovedor mensaje de la madre de Cecilia Strzyzowski tras la condena al clan Sena: "Tranquila"
“Estoy tranquila porque ahora no van a poder venir por mi otra hija”, dice Gloria Romero tras dos años de dolor y pedidos de justicia, que parece haber hallado.
Como se sabe, un jurado popular declaró culpables a seis de los siete acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, incluidos los tres integrantes de la familia Sena: Emerenciano y su esposa Marcela Acuña y el hijo de ambos, César, autor material del femicidio.
Poco después de conocerse el veredicto, la madre de Cecilia, Gloria Romero, hizo público un emotivo video en el que explica las razones por las cuales no había realizado declaraciones a la prensa y las emociones que ahora la embargan tras dos años de temores y dolor.
“Estoy tranquila porque ahora no van a poder venir por mi otra hija”, señala en una de los párrafos más conmovedores del mensaje grabado con la voz temblorosa en medio del cumpleaños número 29 de su hija Ángela.
Tras sufrir picos de presión, estrés extremo y llanto descontrolado al asistir a las misas por Cecilia, la mujer agradece en el video familiares, docentes, periodistas, amigos de su hija y a las miles de personas que marcharon por justicia para Cecilia: “Todo esto se lo debo a la Argentina, no solo al Chaco”, afirma.
“Tenemos que aprender a vivir sin ella”, dice en alusión a Cecilia, por cuyo crimen fueron encontradas culpables seis personas, cuyas penas serán determinaras en una audiencia de cesura en los próximos días.
Los culpables del crimen de Cecilia Strzyzowski
César Sena, quien era pareja de la víctima, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, mientras que sus padres lo fueron en carácter de partícipes primarios del mismo delito.
Tres colaboradores del Clan Sena también fueron condenados por el jurado chaqueño: Gustavo Obregón por encubrimiento agravado, al igual que Fabiana González, y Gustavo Melgarejo del delito de encubrimiento simple.
En tanto, Griselda Reynoso fue la única declarada no culpable, por lo que su abogada defensora, Celeste Ojeda, pidió que se dicte la absolución de su asistida y la jueza técnica Dolly Fernández accedió, ordenando su inmediata libertad.
