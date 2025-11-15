Un depósito de Iron Mountain fue alcanzado por la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza
La explosión en el Polo Industrial Spegazzini puso en el centro de la escena a un depósito de la misma empresa vinculada al trágico incendio de Barracas en 2014.
Si bien hasta el momento se cree las llamas que desataron un desastre en el Polo Industrial de Ezeiza se iniciaron en las instalaciones de una empresa de agroquímicos, luego se extendieron a varios establecimientos vecinos. Y el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que uno de los sectores afectados primero por la explosión y luego por las llamas explosión fue un depósito de la empresa Iron Mountain, nombre que retrotrae al trágico incendio (que se comrpobó fue intencional) de otro depósito en Barracas en 2014.
En diálogo con la prensa, Granados detalló que el incendio afectó a varias empresas que estaban cerradas, incluyendo una de neumáticos, la agroquímica donde se originó el fuego, una de envases plásticos y "una papelera".
Ante la consulta de si esa papelera era Iron Mountain, el intendente respondió afirmativamente. "Sí, hace poco mudaron un depósito a ese polo industrial", aseguró Granados a A24, y mencionó que la firma se encarga del "acopio de documentos de la administración pública".
El nombre de la empresa resuena por la tragedia de Barracas, ocurrida el 5 de febrero de 2014, cuando un incendio en su depósito (que pericias judiciales confirmaron fue intencional) causó la muerte de diez personas, entre bomberos y rescatistas.
Ese siniestro generó una enorme polémica y una investigación judicial, ya que el fuego buscaba presuntamente eliminar documentos sensibles de 600 empresas. Entre los papeles desaparecidos había cajas del banco HSBC y de Sideco, la empresa de Franco Macri. Por ese hecho, 18 personas, entre directivos y exfuncionarios porteños, fueron enviados a juicio oral.
Qué pasó en el polo industrial de Ezeiza
La explosión resonó el viernes por la noche en un parque industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza y provocó un incendio de grandes proporciones que movilizó a más de 20 dotaciones de bomberos. El incidente generó una extensa onda expansiva que alertó a los vecinos y causó daños en viviendas. Además, al menos 24 personas resultaron heridas.
El fuego se desató en el Polígono de Spegazzini, un área industrial abierta con plantas petroquímicas, según aclararon fuentes de Ezeiza. Este sector se encuentra frente al Polo Industrial -un complejo cerrado vinculado a Alberdi Desarrollos-y separado por la Autopista Ezeiza-Cañuelas. La onda expansiva fue tal que alcanzó la casa del intendente, a un kilómetro de distancia, y provocó estallidos de vidrios y desprendimientos en propiedades cercanas, lo que obligó a varios residentes a buscar atención médica por heridas leves en el Hospital Eurnekian y la Clínica Monte Grande.
Entre los heridos, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó sobre una mujer embarazada intoxicada por inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto. El Hospital Eurnekian recibió a ocho personas: siete con golpes, cortes menores o síntomas leves de inhalación de humo, y una con fractura expuesta en un brazo que requería cirugía. El doctor Carlos Santoro, de Canning Health Institute, confirmó la atención de 22 pacientes con cortes por vidrios, politraumatismos y quemaduras, aunque remarcó que ninguno presentaba riesgo de vida.
