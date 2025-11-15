Preocupante alerta meteorológica por tormentas para este domingo: afecta a Buenos Aires y 11 provincias más
Este domingo será una jornada sumamente inestable, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en otros puntos del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha puesto bajo alerta amarilla y naranja a diversas áreas del país debido a la previsión de fuertes tormentas para este domingo 16 de noviembre. Se anticipa que el clima adverso llegará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a múltiples regiones de la Argentina.
Ante el pronóstico, la recomendación es clara: es fundamental que la población verifique los avisos del SMN y extreme las precauciones antes de planificar o realizar actividades al aire libre, garantizando así la seguridad.
Alerta naranja para Buenos Aires y otras 3 provincias
Las provincias afectadas por la alerta naranja que comprende tormentas fuertes son Buenos Aires, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Para esta región, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Alerta amarilla para Buenos Aires y 6 provincias más
En tanto, Misiones, Formosa, Salta, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires presentan también alerta amarilla por tormentas, mientras que en Santa Cruz se advierte por lluvias.
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario